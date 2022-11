“Hace años que soy un mercenario”: Álvaro Espinoza explicó los motivos de su alejamiento de las teleseries

El actor Álvaro Espinoza reveló este fin se semana que al día de hoy se mantiene fuera de cualquier proyecto televisivo en las áreas dramáticas de los canales nacionales, y que su cesantía se debe a que “yo trabajo cuando me dan trabajo”.

“Trabajé para Canal 13, no en Canal 13″, explicó el galardonado intérprete nacional en entrevista con pagina7.cl, donde aseveró que su paso por la señal controlada por la familia Luksic -en “La torre de Mabel” o “Amor a la Catalán”, las últimas novelas donde participó- se dio porque los proyectos de teleseries los realizó con productoras independientes y “no con contrato directo con la estación televisiva”.

Una realidad que, a la fecha, lo mantiene fuera del circuito dramático de la pantalla chilena, y que Espinoza lo afronta con la honestidad de varios de sus colegas, que han dado cuenta del bajo número de producciones y como ello afectó al rubro actoral.

La cesantía de Álvaro Espinoza

“Nada, absolutamente nada en teatro ni televisión. Hace años que soy un mercenario, como la gran mayoría de mis colegas”, señala Espinoza, quien este domingo cierra su ciclo de presentaciones en el Teatro Finis Terrae con la obra “Ella lo ama”, donde comparte escenario con la actriz Tamara Acosta y el actor Cristián Carvajal.

El caso del destacado actor nacional, quien entre otros galardones recientes suma un Premio Caleuche y un Copihue de Oro por su papel de “Primitivo Mardones” en la novela “Amor a la Catalán”, no es el único que se ha conocido en el último tiempo en los medios nacionales y programas de televisión.

Tal es la situación de Mauricio Pesutic, quien hace unas semanas, y en entrevista con el late de TVN “Buenas noches a todos”, reconoció que hace años no ha recibido alguna oferta para trabajar en una teleserie actual.

“Son 45 años trabajando, y que de repente no puedas ejercer tu oficio, eso es lo más complejo para uno, eso es lo más jodido, no poder hacer lo que te gusta y en el entendido que lo hago más o menos bien, porque yo he hecho 44 teleseries”, dijo Pesutic, quien además reveló que a sus 74 años, y ya jubilado, recibe una pensión de $210 mil, con la que “me mantengo”.

“Estoy viviendo de algunos ahorros, porque yo estoy jubilado. Gano 210 lucas, me mantengo con eso y estoy gastando mis ahorros. Te afecta económicamente, pero te afecta más estar sin hacer el oficio de uno. Es doloroso”, concluyó.