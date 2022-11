Golazo de exMe Late: Pasó de la farándula a comentar la previa del Mundial de Qatar

El periodista del programa “Me Late”, Luis Sandoval sorprendió el fin de semana como panelista del canal TNT Sport para comentar la previa del Mundial de Qatar 2022, cambiando la farándula nacional por el tras bambalinas de la Copa del Mundo, cuyo debut estuvo animado por Morgan Freeman y el integrante de BTS Jung Kook.

“Me llama el viernes muy temprano la productora de TNT para invitarme a ser parte del panel donde tenía que comentar la ceremonia inaugural, toda la trastienda”, sin embargo, reconoció que el fútbol no era parte de su expertiz y desistió de la oferta, comentó a Publimetro.

Pero, al pensarlo, mejor, aceptó el desafío profesional.

“Yo le fui súper honesto, le dije que no era mi área, no sabía de futbolistas, pero después de un rato me quedé pensando y dije no, por qué me estoy negando a la posibilidad de trabajar en algo que podría proyectarme quizás más adelante”.

Tras confirmar su participación, Sandoval se puso modo fútbol y comenzó a estudiar todo lo relacionado con el mundial, como si fueran las mejoras copuchas de la farándula chilena.

“Me puse a estudiar, investigar y estuve todo el fin de semana leyendo. Me instruí e hice un buen trabajo”, reconoció, tras recibir las felicitaciones del equipo y el público.

[ “Anoche fui joteada...”: Belén Mora reveló intento de seducción de juvenil galán ]

“Estaba igual un poco nervioso, pero salí bien evaluado. Así que súper contento. Soy periodista, no podía flaquear. Me mentalicé y salió súper bien. Incluso, me pasaron el camarín de Mónica Rincón, me sentía muy VIP”, contó feliz de la vida tras salir de su zona de confort.

“Me la juego por Brasil”

Si bien reconoce que el balompié no es su fuerte, de igual forma este colocolino anduvo bien con su pronóstico en el partido inaugural y entregó a su candidato favorito para quedarse con la Copa del Mundo.

“Yo dije que apostaba por Ecuador porque iban con todas las ganas de ganar a los locales, así que sentía que iban como empoderados y tenían mucha fanaticada”, dijo el exMe Late, acertando medio a medio, puesto que Ecuador venció por 2-0 a los locales.

“Yo me la juego por Brasil, me encanta como juegan y me gusta su pasión”, sentenció.