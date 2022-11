“No quiero nada que me haga incomodar, quiero buenas vibras”: importante rostro viñamarino se bajó de Gala del Festival

A solo un par de meses que se lleve a cabo el Festival de Viña y la esperada gala de forma tradicional, que tendrá un especial regreso a las pantalla chica. Sin embargo, un rostro ícono de la ceremonia confirmó que no asistirá al evento.

Así lo confirmaron los expanelistas “Me Late”, quienes estuvieron en “Mucho Gusto” para hablar sobre la decisión de Sonia Fried, más conocida como la “Tía Sonia” y madre del tenista Nicolás Massú, quien es la primera baja de la alfombra roja.

Posteriormente, la mujer fue consultada por los motivos detrás de esta decisión. “La verdad es por motivos anímicos, no estoy muy de ganas de ir a una gala porque uno se expone. No quiero nada que me haga incomodar, quiero buenas vibras, así que es mejor alejarse y listo”.

“Hay mala onda muchas veces también, así que ¿para qué exponer?”, agregó tras recordar algunas ácidas críticas que recibió por algunos de sus vestidos.

Finalmente, Lucho Sandoval preguntó sobre las consecuencias de estos comentarios y sobre una posible depresión: “Así no como depresión, pero fue un mal momento. Pero eso quedó en el pasado”.