Revelan quién sería el primer humorista confirmado para Viña 2023 y es extranjero

El Festival de Viña 2023 ya tendría su primer humorista confirmado y sería nada menos que el “argentino ql” Jorge Alís, quien subiría por tercera vez a la Quinta Vergara, según aseguraron los periodistas del team “Me Late”, quienes estuvieron nuevamente de invitados en el matinal “Mucho Gusto” de Mega.

En un contacto telefónico que tuvieron Karen Doggenweiler, José Antonio Neme y los “MegaLate” con el humorista, Alís bromeó que va a Viña, pero no dejó en claro si al certamen internacional o en modo vacaciones. Sin embargo, en conversación con Publimetro, Luis Sandoval y Sergio Rojas apostaron sus carreras periodísticas en que el argentino es el primer confirmado para hacer reír al monstruo, quien iría con una rutina sobre inmigrantes.

Todo partió cuando Sandoval reveló que el transandino había sido contactado por la producción, lo que motivó a la animadora de “Mucho Gusto” y exTVN a preguntarle directamente al comediante si eran ciertos los rumores. Si bien no lo confirmó, tampoco lo desmintió.

Ante esto, Sandoval y Rojas explicaron las razones. “Él dice, no puedo decirlo, porque me van a retar. ¿Qué está diciendo?, lo está confirmando, porque de lo contrario diría que no lo han llamado. Obviamente está diciendo que sí va”, aseguraron a Publimetro.

Otro nombre que sonó fuerte: Iván Arenas

Iván Arenas, conocido como el Profesor Rosa también suena fuerte para subirse a la Quinta Vergara, incluso Daniel Fuenzalida lo recomendó como una buena opción para hacer reír a la gente que gusta de un humor sin censura.

Tras esto, el periodista Andrés Caniulef confirmó que el actual panelista de “Tal Cual”, junto a Raquel Argandoña y José Migule Viñuela, sí fue contactado para Viña 2023, pero el presupuesto ofrecido sería la piedra de tope, al igual como ocurrió con Bombo Fica, quien señaló que le habían ofrecido un monto “irrisorio”.

“Tuvimos una conversación hace poco tiempo atrás, en donde me quedó claro que no hay recursos para el artista chileno, solo hay recursos para traer artistas de afuera”, dijo el humorista.

Agregó además que “esto no lo maneja ni el canal ni la municipalidad, lo maneja una productora externa y ellos consideran en su propuesto que el humor es el 10% de lo que le pagan a un extranjero”, reclamó días atrás.