Kathy Contreras recibe primeras críticas tras publicar su primera sesión de fotos en plataforma para adultos

Luego de anunciar la semana pasada que este domingo haría su debut en la plataforma de contenidos para adultos de Unlock, Kathy Contreras compartió en sus redes sociales la primera fotografía de la sesión con la que se estrenó en dicho servicio y por la que recibió variadas críticas de parte de algunas seguidoras de Instagram.

Una postal en ropa interior a color y en blanco y negro que, más allá de provocar una serie de elogios en la red social de otras figuras televisivas como Begoña Basauri (“Wow”) o la argentina Flavia Medina (“Diosa”), fue ampliamente cuestionada por varias mujeres.

La defensa de hermano de Kathy Contreras

“Hay tantos trabajos más dignos que llegar a esto” (de @gina.venegas), “Bueno, así ayuda a su pareja ya que no la puede mantener y ella no tiene estudios. Que pena vender tu cuerpo (...) no tiene estudio ni un hombre que la mantenga. Plata fácil” (de @blancqmedinagomez) o “Triste llegar a esto siendo tan linda, imagínate” (de @pescaderiaelcaleuche), que dieron cuenta del malestar de algunas seguidoras con la decisión de la exCalle 7 de promocionarse en una plataforma de contenidos para adultos.

Si bien los elogios fueron mayoritarios de parte de decenas de seguidores de Kathy, hubo un nuevo comentario que desató una polémica virtual en la que incluso participó el hermano de la mediática, Matías Contreras.

“Prostitución moderna (...) es una forma de prostitución moderna. Cambiar por dinero, fotos desnudas o en situaciones sexuales es un tipo de prostitución. Ahora que nadie quiera asumirlo es otro cuento”, publicó la usuaria @caroliveral, cuyas palabras provocaron la airada reacción del hermano menor de la figura televisiva.

“La que puede puede y tú no puedes (...) no mezcle peras con manzanas. Tú estás hablando de este tipo de fotos, deja hacer lo que quiera a la gente con su vida, tú que estés toda arrugada y no puedas pagarte la vida de esa forma no es culpa de la Kathy”, puntualizó Matías, cuya defensa no impidió que la seguidora de su hermana siguiera criticándola por ingresar a este tipo de plataformas eróticas.

“Claro. Ella, tú o yo hacemos lo que queremos. No estoy enjuiciando su forma de vida ni la tuya. Solamente digo que no romanticemos algo que solamente es un tipo de prostitución nada más. Ahora, que poco glamour en tus argumentos. No me conoces y no tienes idea si estoy o no arrugada. De hecho, tampoco tengo que responder tus básicos argumentos”, agregó @caroliveral, quien recibió el apoyo inmediato de otra usuaria -@angelicapastene- y un nuevo ninguneo del hermano de Contreras.

“Que poco la ama su pareja para exponerla de esa manera, no sólo a ella, a muchas mujeres más. Pero es la forma más fácil de ganar plata”, señaló la otra usuaria.

“No te preocupes, mientras mi hermana gana plata siendo sexy, tú síguete sacando la chucha por un trabajo que ni haces bien. Ni saludos te doy porque no te los mereces (...) siga trabajando, que su empleador la va a molestar, pobrecita”, cerró el iracundo hermano de Kathy.