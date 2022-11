“No come ni deja comer”: Sergio Rojas acusa a ejecutivo de impedirles usar “Me Late”

La participación de parte del elenco de “Me Late” en “Mucho Gusto” tiene de lo más feliz al equipo liderado por Daniel Fuenzalida y a los ejecutivos de Mega, puesto que el rating ha demostrado que el panel se ganó el cariño de los televidentes, quienes respondieron en sintonía. Sin embargo, quien no estaría nada de feliz con ver al team farandulero, sería Gonzalo Cordero, quien habría llamado al canal de Vicuña Mackenna para impedir que usen el nombre, asegurado que sería propiedad de TVMás.

Así lo dio a conocer el periodista Sergio Rojas, quien desclasificó en su live de Instagram “Que te lo digo”, que el ejecutivo de TVMás, quien fue el encargado de sacarlos de pantalla, seguiría haciéndoles la vida imposible. Y por ese motivo, tuvieron que cambiarse el nombre a “MegaLate”, para evitar mayores problemas.

“Es como El perro del hortelano”

“El día viernes, cuando fuimos a Mucho Gusto, Gonzalo Cordero -el ejecutivo que le puso fin a nuestro programa en TV+- llama por teléfono a Mega diciendo que están en un problema legal y que no pueden utilizar el nombre Me Late”, dijo.

Sin embargo, Rojas aseguró que Daniel Fuenzalida es dueño de la marca y la tiene debidamente inscrita.

“Él le hace saber esto a Mega. Pero, finalmente, para no entrar en una discusión, se opta por el nombre MegaLate’”, relató.

“Lo que me llama la atención es la actitud de Gonzalo Cordero… ¿Cuál es la idea de llamar por teléfono a un canal al que nosotros estamos yendo?, ¿Cuál es la idea de cortarnos las alas para trabajar?”, cuestionó.

“Entiendo que no quisiera trabajar con Daniel ni con su productora, pero por qué habría de truncar que nosotros fuéramos a otro canal. Es como El perro del hortelano: no come ni deja comer”, añadió.

Además, agregó que “tratar de cortarle el trabajo a alguien o a un grupo de personas, habla de un ser humano muy oscuro”.