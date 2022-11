Irreconocible: Captan nueva imagen de Amaia Montero saliendo de clínica donde estuvo internada

Hace poco más de un mes, la conocida cantante española Amaia Montero preocupó a sus seguidores del mundo tras subir a su cuenta de Instagram una foto donde lucía despeinada junto a un alarmante mensaje escrito por ella misma.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida”, escribió en la descripción y sacó portadas en varios medios internacionales donde conocen a quien fuera la voz principal de “La Oreja de Van Gogh”.

Aunque luego borró la publicación y desapareció por completo del ojo público, no habíamos tenido noticias de ella más que algunas palabras de sus familiares que aseguraban que la cantante se encontaba bien, pero recién, durante este miércoles, una nueva foto captada a la salida de una clínica dio luces de lo que realmente está pasando en su vida.

La revista española Semana publicó imágenes exclusivas y actuales de Amaia Montero, saliendo desde un recinto médico, y tal como consignó el sitio Meganoticias, las investigaciones de la publicación ibérica aseguran que Montero estuvo internada durante un mes en la Clínica Navarra.

A la salida del lugar, la fue a buscar su hermana, Idoia, egresando del sitio con varias maletas, dice la información.

Recordemos que Idoia dijo en una entrevista a Espejo Público, luego del posteo de su hermana, que la cantante “no está pasando por su mejor momento”, y que no era la persona apropiada para responder las dudas de la prensa.

Además, una fuente reservada contó hace solo unos días al medio El Español que la intérprete “va mejor y está bien”, respecto a su estado anímico y que prontamente espera retomar sus actividades profesionales.

“Es su mayor ilusión y está volcada en el curro (trabajo) y en que todo salga bien” , dijo una fuente cercana a la recordada cantante de España.

