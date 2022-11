Tita Ureta reveló millonaria propuesta indecente y la respuesta que dio su pololo

La bella hija del marqués del Arrayán, Emeterio Ureta, Tita Ureta, confesó en el programa de Canal 13 “Juego Textual” una millonaria propuesta indecente que recibió de parte de un desconocido para tener una romántica velada, al igual que la película protagonizada por Demi Moore, cuando pasó una noche junto al personaje interpretado por Robert Redford. Si bien, en esta ocasión, la suma de dinero ofrecida no fue de un millón de dólares, tampoco era una cantidad despreciable.

«Me han llegado propuestas…”, desclasificó, durante la emisión del capítulo donde el gimnasta Tomás González contaba que también recibía mensajes subidos de tono.

Sin embargo, la influencer dejó en claro que no recibía solamente insinuaciones, sino que invitaciones concretas para intimar, a cambio de dinero.

“Me han ofrecido hasta 5 millones de pesos”, reveló e incluso contó la divertida reacción de su pololo, quien lejos de preocuparse o ponerse celoso, se lo habría tomado con relajo y le siguió el juego.

“Estamos perdiendo plata”

La panelista dijo que le mostró el mensaje a su esposo Spiro Razis, quien la sorprendió con su respuesta.

«Yo se lo mostré a mi pareja y me dijo: oye estamos perdiendo plata, me da lo mismo», dijo la surfista, quien bromeó con que su marido se ofreció a tomarle fotos.

Tomás González, por su parte, también contó sobre su propia experiencia, asegurando que sus pies son los que más interés generan.

“Hay una fijación con mis pies (...) cada vez que subo fotos descalzo, hay muchos mensajes directos”, confesó.

Finalmente, el medallista olímpico aseguró que le gustaría trabajar en el mundo de la moda y que sus fotografías de Instagram van por ese camino.

“Me acomoda. No he modelado, pero sí tengo fotos de moda. Y si me ofrecen una campaña, feliz”, cerró el invitado del último capítulo de “Juego Textual”.