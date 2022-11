“Cuando el mundo de los flacos te dice come menos...”: la dura reflexión de Monserrat Álvarez tras palabras de Cecilia Bolocco

Cecilia Bolocco ha estado en boca de varios medios de comunicación tras sus polémicos dichos sobre las tallas grandes en la ropa. En este contexto, es donde Monserrat Álvarez decidió dar su fuerte opinión sobre el tema.

Todo comenzó durante la última transmisión de Instagram de la exMiss Universo, donde lanzó las siguientes palabras: “Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya? Se los digo con todo mi amor”.

“Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan tan grande no. Entradita en carne es rico, incluso a muchos hombres también les gusta, ¿no cierto mis preciosos hombres que están ahí?”, aseguró.

La reacción de la periodista

A raíz de esta situación, y por todas las repercusiones que ha tenido este particular consejo, la animadora de “Contigo en la mañana” decidió compartir una profunda reflexión con los televidentes.

“Lo encuentro complicado porque si uno aborda seriamente el tema del sobrepeso, puede ser de manera seria y respetuosa y no hacer sentir mal a la otra persona, porque es un tema importante, pero aquí parece una especie de liviandad y frivolidad respecto al cuerpo de uno”, inició su pequeño monólogo.

“La obesidad es una enfermedad, la gente no puede bajar de peso. Hay gente que sigue tratamientos con médico, no es llegar y hacer una dieta intermitente mañana”, añadió.

En la misma línea, aseguró que “es súper importante entenderlo, esta cosa que a uno le dicen de comer menos es no entender la obesidad. Tengas o no tengas dinero, cuando el nutriólogo te dice come menos, es difícil”.

Posteriormente, la comunicadora ejemplificó desde sus vivencias: “Yo era obesa, adelgacé 15 kilos a los 9 años y sé la experiencia de lo que es. Lo que aprendí solita fue a comer menos, porque en Chile tenemos problemas con las porciones y un nutriólogo te dice come menos, ordénate con las comidas y eso es difícil. Alguien que te dice ‘come menos’ te genera angustia”, argumentó.

“Entonces efectivamente, cuando el mundo de los flacos te dice ‘come menos’, realmente es poca comprensión, porque para alguien flaco es super fácil decirlo”, criticó.

“Finalmente, Monserrat explicó que “es difícil comer sano cuando la comida chatarra, por ejemplo, es una adicción. Esto hay que entenderlo como una enfermedad de salud mental”, cerró.