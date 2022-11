“Para ella la gordura es sinónimo de rotería, la mujer gorda es una rota”: Cata Pulido lanza ácida crítica a Cecilia Bolocco

Paty Maldonado fue la primera de “Las Indomables” en criticar los polémicos dichos de Cecilia Bolocco, y luego le siguió su compañera y amiga, Cata Pulido, quien se unió a las palabras y arremetió con todo contra la exMiss Universo.

“Me parece súper profundo el tema. En el fondo es: ‘A mí no me interesa que la gente gorda use mi ropa’, ese es el subtexto de Cecilia Bolocco. Sólo quiere que gente regia, de talla 38, 36 o 34 utilice su ropa. Para ella la gordura es sinónimo de rotería, la mujer gorda es una rota”, empezó su reflexión la actriz.

Asimismo, aseguró que Bolocco “es una especie de icono para las mujeres de 40 a 50 años, sobre todo en los años 80, la admiran porque es la única Miss Universo que ha tenido Chile, por lo que usted debe ser más inteligente”.

“O realiza tallas para todas las mujeres de Chile, para las mujeres normales y así tener mucha más aceptación. También podría haber dicho: ‘Chiquillas es súper importante para la salud hacer ejercicio, comer sano’, no sé, otro tipo de discurso”, le aconsejó.

Posteriormente, intentó reflexionar sobre el verdadero significado de las palabras del rostro de Canal 13, en donde aseguró que “me parece clasista su comentario, claramente para ella es: ‘No me interesa que una persona que tenga talla 42 o 44 pueda lucir mi ropa’. Hay gente rellenita que se ve estupenda con cualquier cosa, no me hue... No todos tienen que ser un fideo para verse bien”.

Finalmente, afirmó que “ese comentario machista de que debes ser flaca para que te pesquen más los hombres, eso me parece...”, concluyó.

