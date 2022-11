“¿Es mito o realidad?”: Tonka Tomicic descolocó a Gonzalo Valenzuela preguntándole sobre su apodo “El Manguera”

Tonka Tomicic acaba de estrenar, durante esta jornada de viernes, un nuevo capítulo de su programa online Tenemos Que Hablar de Sexo, episodio al que fue invitado el actor Gonzalo Valenzuela.

En esta oportunidad, Tonka logró hacer que el conocido actor contara la verdad sobre un mito que lo persigue desde el inicio de su carrera en Chile.

El tema en este último capítulo tuvo que ver con los videos y contenido para adultos, más conocido como porno. Por lo mismo salieron a la calle para preguntar sin filtro a la gente si es que consumen este tipo de registros, tal como consignaron en el sitio MiraLoqueHizo.

Gonzalo Valenzuela, fue uno de los primero en opinar sobre la industria de los videos para adultos: “claramente es algo que entrega fantasía y herramientas... y también es algo bastante irreal. Ahora, claramente puede ser que mucha gente no se vea identificada con esos cuerpos”, aseguró recalcando los estereotipos que existen en este tipo de contenido.

“Pero a ti te dicen el manguera”, agregó inmediatamente Tonka Tomicic, quien hizo reír a todos con su comentario respecto al apodo que ha llevado durante tantos años el actor.

Aunque Gonzalo Valenzuela se lo tomó con humor, dijo que “lamentablemente, sí, creo que el falocentrismo es un problema en nuestra sociedad”.

Pero Tonka Tomicic no perdió la oportunidad de preguntarle directamente: “Pero ¿eso es mito o realidad?”, refiriéndose al apodo que lleva el Valenzuela.

“Es mito, es mito. No me falta nada, no me sobra nada”, afirmó seriamente Gonzalo, quien cerró el tema en ese momento para seguir conversando de otras cosas.

[ Revelan el nombre del famoso que participará en el nuevo programa de Tonka Tomicic: “Se van mañana juntos a Brasil” ]