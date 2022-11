Revelan el nombre del famoso que participará en el nuevo programa de Tonka Tomicic: “Se van mañana juntos a Brasil”

Este jueves se dieron a conocer mayores antecedentes respecto del proyecto con el que Tonka Tomicic pretende volver a las pantallas de televisión, y no como la actual figura de Canal 13, sino que como la productora ejecutiva de un alocado estelar que mostrará el carrete en diferentes partes del mundo.

Un gran salto para la modelo, quien desde su salida de las pantallas de la señal controlada por el clan familiar Luksic, con el defenestrado matinal “Bienvenidos”, sólo ha tenido un par de apariciones en programas conducidos por otros rostros del excanal católico.

En el intertanto, Tonka se ha embarcado en la aventura personal de darle forma a su nueva productora y conseguir candentes confesiones sexuales de famosos y famosas en su recientemente estrenado streaming en las plataformas Youtube y Spotify “Tenemos que hablar de sexo”, donde la figura del 13 se ha mostrado más relaja y desatada.

Ese nuevo escenario es el que tiene a Tomicic más entusiasmada con realizar este nuevo proyecto televisivo del cual a inicios de semana se conocieron los nombres de tres animadores que fueron tanteados por la exMiss Chile de 1995 para acompañarla en la aventura.

El nuevo socio de Tonka Tomicic

Fue en el live “Que te lo digo”, de Sergio Rojas, donde el exMe Late, Luis Sandoval, apuntó a los nombres de “Martín Cárcamo, Sergio Lagos y José Antonio Neme” como las opciones que buscó Tonka para iniciar su proyecto televisivo.

“Me enteré de que Tonka ya no quiere aparecer en pantalla. Ahora está más preocupada, porque tiene una productora de televisión y está a full con este proyecto. Ella logró un acuerdo con un canal que estaría entusiasmado con los servicios que ofrece”, contó Sandoval, quien en esa oportunidad no quiso adelantar el nombre del animador que acompañará a Tomicic.

“(Es) un hombre, un rostro de primera línea, está vigente y tiene pantalla. Le va bien y la gente lo quiere mucho. Es clever y, para algunos, muy guapo. Es un personaje potente, importante, y que tiene harta proyección, pero no me hagan decirlo porque no me quiero meter en líos”, afirmó el periodista de espectáculos, quien este jueves, en su plataforma de radio Activa junto a Daniel Fuenzalida, oficializó el nombre del famoso que acompañará este fin de semana a la animadora a Brasil, primer lugar donde la modelo grabará el piloto de su proyecto televisivo.

“Lo que yo filtré hace unos días y que hoy (jueves) lo puedo corroborar, que es una animadora, que es Tonka Tomicic, parte mañana (viernes) con maleta en mano, cartera, rumbo a Brasil con otra figura del mundo del espectáculo”, señaló.

“Atención queridos portales, porque hoy (jueves) en exclusiva en ‘Me Late Radio Activa’, Tonka se va mañana (viernes) con sus maletas en mano con José Antonio Neme rumbo a Brasil”, finalizó el periodista, quien además aclaró que el conductor del matinal de Mega será quien finalmente conduzca el capítulo que se grabará en territorio brasileño.