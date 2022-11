“Por ser guatón, chico”: Karol Lucero reveló la “injusticia” salarial en “Yingo”

El animador Karol Lucero, conocido por su paso como Karol Dance y algunas funas varias, recordó cómo fueron sus inicios en la televisión, precisamente respecto al bajo sueldo que recibía en el programa Yingo, en comparación a otros integrantes que eran mejor remunerados, señaló en una transmisión de Instagram junto a su compadre José Miguel Viñuela.

Fue por una visita que el exlocutor de radio Carolina realizó estos días a Canal 13, que comentó el encuentro que tuvo con una exproductora del programa juvenil de CHV, Victoria Cabrera.

“Me dijo: ‘Pensé que no me ibas a saludar’. Siempre fue una relación muy distante entre nosotros. Ella era súper brava”, recordó el expokemón.

Relación que no habría sido de las mejores, debido a los reclamos que realizaba por el bajo sueldo que recibía.

“Yo siempre iba a reclamarle, porque nosotros los pokemones ganábamos un tercio de los que ganaban los modelos y me parecía tan injusto. Yo siempre iba a reclamar hue...”, señaló el influencer y antiguo promotor de las criptomonedas.

Según contó el futuro esposo de Fran Vigilio, Karol su grupo tenía mucha más relevancia dentro del espacio juvenil, pero no eran valorados como se merecían.

“Nosotros hacíamos más, hacíamos el programa”, remarcó, pero todo en tono de relajo, sin rencor.

En ese contexto, recordó que Camilo Huerta, Mario Velasco e Iván Cabrera, eran algunos de los modelos que “ganaban el triple”.

Ahí, la Nené defendió a los galanes señalando que las calugas hacían lo suyo y por eso ganaban más, a o que Lucero confirmó.

“Afuera hay una fila esperando”

“Eso es lo que yo sentía, por ser un guatón, chico me pagan menos’”, planteó Karol Lucero, asegurando que “con el tiempo me tuve que ganar la popularidad”.

Sin embargo, Viñuela le subió el pelo al exanimador y le recordó que era “uno de los más codiciados de Yingo”.

“Sí, pero eso fue después. Me lo tuve que ganar con trabajo. Cuando yo le reclamaba a Cabrera ( la productora) me decía: Karol, afuera hay una fila esperando”.

“Ustedes son un tarro de conserva con fecha de vencimiento’”, contó.

Finalmente, admitió que “Después fui el mejor pagado del programa, solo era cosa de esperar”, concluyó.