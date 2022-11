“Ella nunca ha sido derechista, ella es pinochetista”: Mauricio Medina defiende a Paty Maldonado

Mauricio Medina estuvo como invitado en el programa de YouTube “Entre broma y broma”, en donde tuvo una larga conversación con Luis Slimming.

Cabe recordar que hace solamente un par de días que el humorista anunció que se retiraba de los escenarios tras padecer algunos problemas de salud, y aprovechó de descartar completamente la posibilidad de un encuentro con su compañero en Dinamita Show, Paul Vásquez.

A raíz de estas palabras, algunas personas del mundo del espectáculo salieron en su defensa, entre ellas Paty Maldonado.

Por esta razón, el conductor del programa online le consultó sobre las palabras de la exMucho Gusto. “Sí, pero una defensa de Paty Maldonado, ¿cómo viene?”, preguntó.

“La gente no conoce bien a la Paty Maldonado, y no la quiere conocer tampoco. A la Paty no le importa tampoco”, aseguró de entrada.

“Ella nunca ha sido derechista, ella es pinochetista (...) si tu le hablas de Pinochet te puede hacer cagar a charchazos, ahí se enoja. Pero no tiene un punto de vista tan derechista”, aclaró.

Finalmente, Medina comentó que “sí, al final ha dicho hue… que son dolorosas pero que con verdad” y que “uno tiene que saber cómo vivíamos antes a cómo estamos viviendo”, reflexionó el humorista.