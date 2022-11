“Es lamebotas de Argandoña, yo lo entiendo”: Sergio Rojas arremetió contra Manu González luego que este lo desmintiera

Una contienda de aquellas entre periodistas se ha generado en la última jornada luego que el periodista español Manu González saliera a desmentir los comentarios de Sergio Rojas, quien aseguró que Raquel Argandoña lo había subido y bajado tras opinar de Kel Calderón en el programa “Zona de Estrellas”, luego que se dijera que ella hacía “tongos” para salir en la prensa.

Un poco antes, en su live de Instagram, Rojas dijo que Manu había recibido amenazas de demanda de parte de Hernán Calderón y mensajes de WhatsApp de Kel. Sin embargo, el español dijo en conversación con Publimetro, que nada de eso era cierto.

“Hablo con Raquel con total cordialidad. Sergio dice weas que no sé de dónde saca y no me parece gracioso que me involucre a mí con cosas. Lo que cuenta no se ajusta a verdad. Nunca me han amenazado en la vida con una demanda”, dijo Manu a Publimetro, pero Sergio volvió a la carga durante esta tarde en sus historias de Instagram.

“El hecho sí ocurrió”

Sergio Rojas subió un video a sus historias de Instagram donde reafirma sus dichos en contra de Manu, a quien le pide que no mienta, en honor a la profesión de ambos: “No somos relacionadores públicos”, aseguró.

“Oye, no voy a hacer comunicado de prensa, porque ustedes saben que a mí me gusta dar la cara, no estoy para estas cosas emperifolladas que utiliza Manu, bueno la verdad es que el hecho si ocurrió. Yo entiendo que Manu quiere bajarle el perfil, porque obviamente trabaja con Raquel. Y la vida y tónica de Manu, porque el necesita trabajar para poder continuar en nuestro país, ha sido no llevarse mal con nadie”, parte diciendo Rojas en su video.

Sergio continuó su descargo diciendo que “ es por eso generalmente es lame botas de la Daniela Aránguiz, es el lame botas de la Raquel Argandoña. Yo lo entiendo, el camino que elegí en la vida es distinto, porque yo prefiero comerme un pan con dignidad, que comer caviar lamiendole las botas a otras personas , lo entiendo perfectamente, yo no lo comulgo, pero lo entiendo, porque entiendo que hay que pagar arriendo, luz, agua, etc.

Agregó también “lo que considero mal es que él, no diga que sí, que es verdad que tomaron contacto con él, porque el hecho ocurrió y todos sus compañeros lo saben”.

“Ahora claro, algunas de estas personas involucradas, como Raquel, Kel, Hernán, unos le llamaron por teléfono, otros le hablaron por Instagram, otros le hablaron por WhatsApp, osea me parece que detenernos en esa minucia... Manu ¡tomaron contacto contigo!, si tú encuentras que no te amenazaron y que todo es miel sobre hojuelas, ¡fantástico!, cada uno ve la vida del color que quiere y amolda las situaciones de acuerdo a su conveniencia”, aseguró el ex Me Late.

[ LEE TAMBIÉN: “No se ajusta a la realidad”: Manu González aclara supuesto conflicto con Argandoña ]

“Todos sabemos como operan”

El periodista Sergio Rojas explicó una especie de modus operandi que tendría Manu con el clan de las Argandoña.

“Yo le mandé un texto a Manu, también diciéndole esto, porque no me parece bien que un periodista, ¿nocierto?, desmienta un hecho que es real. Está bien que él lo matice y diga que nunca lo amanezaron, que nunca esto, que nunca lo otro, pero que no desmienta que fue contactado por los tres involucrados, esto , vuelvo a insistir, lo saben todos sus compañeros de trabajo”, dijo Rojas

“Entonces que feo, porque el que queda mal es Manu, mira hay una canción que dice que hay gente mierda buena onda, no te transformes en eso Manu, porque no es el concepto que me gustaría tener de ti. Y por último, no quiero pensar, aunque creo que es una opción muy real, que Manu haya salido a hacer este desmentido, en el fondo, motivado, para que no se sienta mal, motivado por el clan Argandoña, porque todos sabemos como operan” , agregó.

Finalmente le envió un mensaje a su colega Manu González: “Pucha Manu de verdad que sí es necesario ganarse la vida, sí, pero dignamente, porque esto de andar a la sombra o bajo el yugo de esta gente, que claro puede tener una incidencia en los medios, mira mejor comer poco, pero comer con la de uno, mejor dormir, a lo mejor no en una cama de agua, pero dormir con la cociencia tranquila”.

“Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo que es importante, que tiene que ver con la dignidad, con la dignidad y el respeto a nuestra profesión, no somos relacionadores públicos, somos periodista”, finalizó el ex periodista de TV+.