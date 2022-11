“Fuimos muy afortunados”: Pamela Lagos contó que su marido pudo vencer la leucemia por segunda vez

Luego de meses de incertidumbre y preocupación por el estado de salud de su esposo, Felipe Vásquez, la psicóloga del programa “Carmen Gloria a tu servicio”, Pamela Lagos, reveló que su marido pudo superar, por segunda ocasión, la leucemia que lo tuvo con un 89% de su sangre contaminada.

Entrevistada por el sitio pagina7.cl fue que la profesional de TVN dio cuenta este fin de semana de la positiva recuperación del periodista, de quien se conoció su estado cuando Lagos fue invitada a “La divina comida”.

En el programa de Chilevisión la psicóloga dio cuenta de la gravedad del cuadro medico de Vásquez, que conocieron cuando ella tenía siete meses de embarazo.

El drama de Pamela Lagos

“Él ya estaba muy grave. El 89% de su sangre era cáncer. Lo descubrimos de una manera súper aleatoria, porque yo empecé a notar que él bajaba mucho de peso”, reveló en la oportunidad Pamela, quien sufrió por el estado de su marido, ya que dada su condición médica, no pudo estar presente en el nacimiento de su hija ya que estuvo hospitalizado durante los meses previos y posteriores al parto de Lagos.

“Lo meten en una burbuja y no salió nunca más”, señaló la psicóloga, quien gracias a un comentario de su hermano, el rostro de Canal 13, Sergio Lagos, encontró la forma de luchar con su marido para intentar superar el cáncer de sangre.

“Le digo: ‘Mira, hueón (...) esta cabra chica va a ser exquisita. Si tú no sales de acá en algún momento, yo voy a conocer a alguien más y ella le va a decir papá a esa persona’. ‘Yo no me voy a morir’, me dijo Felipe. Perfecto, le dije, es todo lo que quería escuchar. De ahí en adelante nos reímos, lo pasamos chancho”, recordó la profesional, quien recordó que un trasplante de médula fue fundamental para la nueva recuperación de su esposo.

“Está bien, está sano, al final fueron dos episodios de leucemia que él tuvo, fue un trasplante de médula. No fue un período para nada fácil. Fuimos muy afortunados de poder acceder a buena salud y en eso sabemos que somos unos privilegiados”, reconoció Pamela, quien aseguró al portal informativo que ese privilegio que tuvieron “es la gran deuda de nuestro país”.

“Creo que esa es la gran deuda de nuestro país, que ojalá todos pudieran ser igual de afortunados como fuimos nosotros”, finalizó.