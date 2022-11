María Luisa Godoy desclasificó furioso reto que se llevó en su primer trabajo televisivo

La periodista María Luisa Godoy desclasificó en “Famosos a clases” un furioso reto que recibió años atrás de parte de un ejecutivo de Chilevisión, debido a que se le ocurrió animar un programa con con un look muy informal, usando cintillo y hawaianas, lo cual fue considerado como inconcebible de parte del mandamás, quien le llamó la atención, pero de mala manera.

“Yo era súper hippie en el colegio, de hecho cuando me conociste llegué así a Chilevisión”, le comenta a la conductora Ivette Vergara.

Todo partió al recordar cuando tenía 17 años y cursaba cuarto medio. Tenía un look bastante hippie y su vida era puro “amor y paz”. Ahí, le dijo a la esposa de Fernando Solabarrieta que cuando llegó a trabajar a Chilevisión, en su primera incursión televisiva no se dio cuenta que su vestimenta no era apropiada para la ocasión, ni salir en pantalla.

“Ahí cambié, empecé la evolución”

Sin embargo, se percató demasiado tarde, cuando la habían visto en miles de hogares que sintonizaban el canal y por ese motivo su exjefe puso el grito en el cielo.

“Jaime de Aguirre (el jefe máximo) me retó, porque animé el primer programa con cintillo y hawaiana, y me comí una puteada, ¿no te acordai?”, contó sin pelos en la lengua, provocando una carcajada en José Miguel Viñuela, su contrincante en el espacio de concurso de TVN.

“La televisión es glamour, ¿Qué haces así?”, le dijo el exbig boss a la animadora del Festival de Viña.

“Ahí cambié, empecé la evolución”, agregó respecto a su actual forma de vestir.