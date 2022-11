“A lo que yo estoy acostumbrado”: Mauricio Israel defendió a Cecilia Bolocco de críticas por comentario gordofóbico

Mauricio Israel salió este lunes, y en el programa de espectáculos “Sígueme y te sigo”, a defender a la exMiss Universo, Cecilia Bolocco, quien fue duramente cuestionada por usuarios de redes sociales por recomendarle a sus seguidoras de Instagram comer menos luego de una pregunta de si su marca de ropa tenía tallas grandes.

En el inicio del espacio de TV+ fue que el comentarista deportivo usó su caso como un ejemplo para defender a Bolocco, quien pese a sus disculpas públicas ante quienes se hayan ofendido por el eventual comentario gordofóbico, ha sido fuertemente criticada en las plataformas sociales.

La defensa de Mauricio Israel

“Yo simplemente quiero decir que vi el video y me parece absolutamente descontextualizado lo que ha sucedido con Cecilia. Es cierto que ella echó una talla, pero estaba refiriéndose a una pregunta que le estaba haciendo alguien a través de este Live y ella está diciendo: ‘Pero, bueno, no tengo tallas XXXL, entonces, bueno, hagan la dieta’, que no se qué, comer menos”, inició Israel, quien ratificó su postura respecto a que la animadora fue injustamente criticada por la gente, que finalmente “descontextualizó” sus dichos.

“Yo no lo sentí como que ella estuviera ofendiendo a las personas que están pasadas (de peso). Lo que sí, el error que comete Cecilia, es no tener tallas XXXL nomás. Pero no lo que ella dijo”, afirmó el comunicador, quien insistió en que el caso de Bolocco fue parecido a lo que él ha tenido que padecer al no defenderse anteriormente de las críticas que le han hecho.

“A mí no me parece, fue súper descontextualizado, y se ha hecho aquí leña de un árbol caído de una manera, bueno, a la que yo estoy acostumbrado. Lo han hecho tanto, en mi caso, que por eso yo estoy acá defendiéndome ahora”, cerró el actual rostro de TV+.