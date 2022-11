“Andar sin patente es ilegal”: Álvaro Gómez fue increpado por panelista de “Juego textual” tras contar detención de Carabineros

Álvaro Gómez vivió este lunes un inesperado impasse con la panelista del programa “Juego textual”, Jazmín Vásquez, quien cuestionó al actor por criticar que Carabineros lo expusiera públicamente en un control de tránsito por andar sin la patente en su motocicleta.

En el estelar de Canal 13 el actor de teleseries como “Martín Rivas”, “Amanda” o “Pacto de sangre”, contó de su detención en 2020, producto de un control policial por conducir su moto sin la patente a la vista.

Según Gómez, el incidente desde un inicio le resultó problemático puesto que en aquella ocasión lo fiscalizó “un cabo bastante desagradable”, que no atendió la explicación que le dio para justificar que no llevara la patente del vehículo a la vista.

El round de Álvaro Gómez con Vásquez

“Yo, efectivamente, llevaba la patente debajo del asiento, se me había caído recientemente (...) pero tú sabes que, hoy en día, el criterio de nuestros amigos carabineros está bastante perturbado”, se descargó el actor, quien reclamó haber sido esposado para ser trasladado a la comisaría.

“Me llevaron a la comisaría. Me llevaron a constatar daños y ahí me esposaron, y eso fue vergonzoso. Me hicieron caminar esposado y la gente me abrazaba y se tomaba fotos conmigo. Cuando caché que ponerme pesado no iba a funcionar empecé a posar”, contó.

Su relato hubiera pasado desapercibido de no ser por la intervención de Vásquez, quien le retrucó al actor que reclamara por el trato de Carabineros si había cometido una infracción al no llevar la patente de su moto.

“Perdona, no es que yo quiera defender a Carabineros”, dijo Yazmín, quien de inmediato encontró la respuesta de un desconcertado Gómez: “Sabía que lo ibas a hacer, lo sabía”.

“Bueno, lo haré. Andar sin patente es ilegal, porque tú puedes andar con un auto robado, haciendo un asalto (...) eso hay que aclararlo”, afirmó la periodista, cuya intervención obligó al actor a aclarar que no estaba defendiendo su acto ilícito y que su molestia fue por el trato recibido de parte de los funcionarios policiales.

“Empezó a parar el tránsito, me dejó en una esquina, la gente me empezó a pedir fotos y yo estaba para la cagada, poh. Yo siento que el carabinero pensó: ‘Mira, arrestemos a este otro’, como el chichecito”, finalizó.