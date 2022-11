“Como usted... de la risita fácil”: La nueva “talla” que dejó “plop” a Gonzalo Ramírez

Algo pasa con las tallas del periodista Fabián Morales, de Mega, que están dejando “plop” al conductor de Meganoticias, Gonzalo Ramírez.

Hace una semana, varios medios replicaron la llamativa reacción que tuvo el ex periodista de TVN ante una broma de Morales, quien en pleno informativo -mientras hablaban de los precios en el mundial de Qatar 2022- le preguntó: “¿Tú sabes cuánto vale el vaso de medio litro de cerveza? 12 mil pesos. En oferta”.

“cada persona no puede comprar más de dos…” respondió el mismo para impresionar a Ramírez y continuar con una acotación que aparentemente le cayó como patada en la guata al ex TVN: “Usted no podría ir, seamos sinceros”, dijo entre risas el periodista del área deportiva de Mega.

Ahora, Según consigna Página 7, el mismo Morales aprovechó su sección en el noticiero de Mega para lanzarle otra broma a Gonzalo, quien al parecer no reaccionó mucho mejor que la primera vez que lo molestaron.

Todo ocurrió en el noticiero de hoy, mientras hablaban de algunas informaciones sobre el mundial de Qatar, específicamente, del posible regreso a la cancha del jugador francés Karim Benzema. Todo esto, luego de que el deportista se lesionara sin poder retomar sus funciones en el evento.

Por lo mismo mostraron una cápsula del director técnico de la selección francesa, Didier Deschamps, quien dejó abierta la posibilidad del retorno del ganador del balón de oro.

En eso estaban, cuando Fabián Morales aseguró que el DT “tiene una risita, pero nunca lo descarta. Lo más fácil era decir: ‘Ninguna posibilidad’”.

Luego de estas palabras, Morales aprovechó para hacer su nueva broma al conductor de Meganoticias, quien escuchaba atentamente sus palabras junto a la periodista Andrea Aristegui.

Simplemente comparó al encargado de la selección francesa con su compañero Gonzalo Ramírez de la siguiente manera: “Como usted, de la risita fácil, y la deja ahí. Digo por lo simpático, Deschamps es simpático ¿no?”, expresó Fabián, mientras Gonzalo guardó un silencio incómodo ante la nueva broma de su compañero.

“No quieres volver al mundial mejor?”, le consultó Andrea Aristegui, para así dar cierre al momento, que generó más de una reacción en redes sociales.

Aunque no parecía que Ramírez haya encontrado simpática la comparación de su colega, lo cierto es que tras la primera broma que le lanzó el mismo comunicador, dijo que él no se enoja por esas cosas, porque además entre ambos existe cierta confianza. “Yo no me enojo. No, no hay una tensión, nada”, afirmó en aquella oportunidad.

