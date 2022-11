“Mauricio llamó para felicitarme”: Gissella Gallardo y su debut en TV comentando Qatar

La periodista y empresaria de moda Gissella Gallardo analizó su debut en el programa “Todos somos técnicos” de TNT Sport, donde comenta el Mundial de Qatar 2022, y señaló que está feliz de haber aceptado la oportunidad, esperando seguir el camino televisivo. Además, contó a Publimetro que recibió el apoyo de su exmarido, Mauricio Pinilla, quien llamó para felicitarla. Aquí, la entrevista de la futuro rostro de TV. “He recibido buenas críticas”.

-¿Cómo se gestó la llegada a TNT Sport para comentar el Mundial?

“Mi participación en el Todos somos técnicos partió porque el director del programa vio una nota en la prensa, en donde yo decía que me gustaría retomar mi carrera, aduciendo a que nunca es tarde. Se comunicaron conmigo, me hicieron la propuesta y yo la verdad es que como nunca, sin miedo, acepté participar”.

-¿Cómo se ha sentido junto a sus compañeros de programa?

“Me he sentido súper acogida, respetada y apoyada por el equipo y mis compañeros. Mis amigos me han dicho que cómo tuve las agallas de sentarme con personajes reconocidos del fútbol, como si nada a hablar de un tema que es conocido para mí, pero desde otro punto de vista. Y me ha servido sentirme muy segura, porque me he preparado estudiando, preguntando y viendo los partidos”.

-¿Ha visto las repeticiones, alguna autocrítica?

“No me he visto. No me gusta verme en TV. Cómo autocrítica tengo muchas, pero imagínate que estuve muchísimos años sin trabajar, entonces prefiero no ser tan crítica conmigo al principio, esto es un camino que recién comienza, tengo mucho por aprender e ir arreglando los errores que puedo cometer. Pero he recibido buenas críticas a mi desempeño, como la que me hizo Larry Moe (en LUN), la cual la tomo como respuesta a que estoy haciendo bien las cosas”.

-¿Quiere seguir en televisión? ¿En deporte, farándula u otro tipo de programa?

“Si se da me gustaría, no me cierro a nada. Pero farándula no va con mi personalidad, eso te podría decir que no lo haría. Todo lo demás, que sea aprender y trabajar, feliz”.

-¿Mauricio Pinilla le dio algún consejo futbolero o televisivo?

“Mauricio ha visto poco el programa. Aprovecha de verlo cuando va a la casa a ver los niños, mientras yo estoy en el canal. Me llamó para felicitarme y orientarme en cosas más técnicas de TV. De fútbol nada, porque sabe que sé. No cosas tan concretas, pero de que sé, sé. Además, mi rol en el programa es opinar bajo otro punto de vista, no como experta de fútbol, para eso tengo compañeros que son secos en eso”, sentenció.