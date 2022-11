“Porque no era rubio”: Luis Sandoval reveló feroz episodio de discriminación que sufrió en Mega

Luis Sandoval es un periodista que ha trabajado en casi todos los canales de la televisión chilena. Por lo mismo, cuenta con un extenso repertorio de experiencias buenas y malas que ha vivido en sus diferentes trabajos que pocos pueden igualar.

El tema es que en el último episodio del programa de Instagram Que te lo Digo, donde comenta sobre el espectáculo nacional junto a Sergio Rojas y Paula Escobar, dio a conocer una desagradable situación que le tocó vivir cuando era periodista del desaparecido espacio farandulero de Mega Mira Quien Habla.

“Cuando yo estaba en Mira Quién Habla era notero como todos nosotros alguna vez en la vida, y una vez yo hice un enganche, que es cuando presentas la nota. ‘Estoy aquí, en el Parque O’Higgins’, presentando este evento”, explicó sandoval, tal como consignó el sitio MiraLoqueHizo.

Con nostalgia Luis recordó que “Me veía súper bien”. Sin embargo, la alegría que experimentó por su trabajo le duraría bien poco, porque unos minutos después ocurrió una impensasa situación.

“Resulta que después sale al aire (la presentación que realizó el periodista) y el director puso el grito en el cielo porque yo estaba en cámara”, le contó a Paula y Sergio que lo escuchaban atentamente.

“Me mandan a llamar a la oficina de este director y me dice ‘¡nunca más te pongas en cámara!’. Yo le digo ‘¿por qué? Mis compañeros también salen en cámara, también tengo derecho, quiero crecer como periodista’”, reclamó de vuelta Luis Sandoval.

Lo que jamás se imaginó fue la respuesta que le dio el director, la cual lo marcó claramente hasta el día de hoy: “La diferencia es que los únicos que tienen derecho a salir en cámara, en aquella época en Mega, son los periodistas rubios de este programa”.

“¡Eso me dijo! Y rubios en aquella época estaba la Rocío Marín, Francisco Kaminski, había dos periodistas más que eran muy rubias, que eran elegidas justamente por ser rubias, rubias rubias. Y yo no lo podía hacer porque no era rubio” , finalizó Luis Sandoval, revelando una evidente discriminación de tipo racista.

