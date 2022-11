“Tu hija también está viendo el programa”: Nataly Chilet puso en aprietos Mauricio Israel tras mensaje de su expareja, Marisol Gálvez

Durante el último capítulo de “Sígueme y te sigo”, Mauricio Israel protagonizó un cruce con Nataly Chilet luego de recibir mensajes de su expareja, Marisol Gálvez.

Todo comenzó cuando el comentarista deportivo contaba su versión de los tras los recientes dichos de la madre de su hija. Mientras esto ocurría, la panelista del programa de TV+ estaba chateando con Gálvez.

“Marisol me dice que me va a mandar un audio. Obviamente, tengo que revisarlo antes de mostrarlo al aire. Es importante también tener su versión”, afirmó Chilet.

“Mira, ¿sabes qué? Es súper delicado este tema, Naty. Yo prefiero que no salga ningún audio”, comentó Israel evitando la polémica.

Sin embargo, Nataly replicó uno de los mensajes de la exintegrante de “Pelotón”: “Me comenta que tu hija también está viendo el programa. Te lo cuento para que lo tengas en cuenta”, le advirtió.

“El audio ya lo envié a la producción, ella autoriza a exponerlo. Es una decisión que no pasa por mí, sino que por la dirección”, aclaró.

“Ella asegura que siempre instó a que Mauricio se juntara con su hija. Me pone: ‘El que nos ayudó por muchos años fue Andrés Numhauser, mi expololo. Yo no me hice conocida por Mauricio, yo trabajé muchos años con Nicolás Quesille y Cristián Mason…’”, agregó.

Tras esta aclaración, Israel soltó una risa y se paró de su asiento, dando a entender que tenía intenciones de retirarse del estudio. “Ya… no, por favor”, se le escuchó decir.

“Yo a todos los invitados que vienen al programa los respeto muchísimo, pero yo tengo que plantear la contraparte”, aseguró sobre su ética al momento de exponer una noticia.

Finalmente, Mauricio Israel tomó de la decisión de no retirarse del estudio, pero que no iba “a refutar absolutamente nada de lo que está diciendo Marisol, yo ya dije mi verdad”.