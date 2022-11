“Muy prepotente”: Claudio Reyes aclara dichos contra Neme por condición sexual

De una forma escueta y a través de los panelistas del programa “Sígueme y te sigo”, el actor Claudio Reyes salió a aclarar sus polémicos dichos contra el animador de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, a quien criticó por su forma de ser “tan femenino” y cuestionó que Mega lo tuviera en pantalla. Ante estos comentarios de tintes homofóbicos, señaló que su crítica no era sobre su condición sexual.

Fue en un audio que habría enviado el comediante, que la periodista Nataly Chilet reprodujo sus palabras.

“Dijo que no se refería a la sexualidad, que encontraba que se creía muy prepotente, muchas cosas así... en el fondo, no se está refiriendo a la sexualidad, sino que a lo exagerado”, explicó la panelista mientras escuchaba el audio desde el celular.

Además, señaló que el intérprete de Charly Badulaque le explicó que “no estaba atacando la sexualidad de él” y que todas las aclaraciones las dará en el programa de Youtube “El facho cola”, mismo canal donde emitió los cuestionados comentarios.

Finalmente, dijo que no aceptó la invitación de ir a TVMás, porque le llegaron muchas críticas que buscaba pantalla y “no quiso darles el favor a quienes decían eso”, cerró Chilet.

Las palabras de Reyes contra Neme

“La hueo... del Mega, que está con la Karen. Se fue al chancho tu socia, le falta un día aparecer vestido de mujer nomás. Está demasiado... yo no soy homofóbico...Pero ya me enferma. A mí me gusta el hue... porque es inteligente, pero es demasiado. Uy, tantos modos, tan femenino, tan mara... que sale. ¿Cómo lo permite el canal? Es molesto”, cuestionó .

Ante esto, llegó la dura réplica del periodista quien se tomó unos segundos del matinal para aclararle varios pintos.

“Si tanto le perturba mi sexualidad o la manera como yo hablo o como pregunto, tiene dos alternativas. O buscar ayuda médica, porque probablemente en su sexualidad hay algo que no anda bien y que se debería revisar, o aprender a utilizar el control remoto. Usted puede apagar la tele o cambiar de canal”, fueron parte de us spalabras.

