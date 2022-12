Cristián Arriagada y Cecilia González compartieron emotivos registros de su boda

A cuatro años de su matrimonio, la pareja compuesta por el actor Cristián Arriagada y Cecilia González compartieron emotivas imágenes de lo que fue la celebrada ceremonia realizada el 24 de noviembre del año 2018. Como una forma de conmemorar un nuevo aniversario, la esposa del actor subió en su cuenta de Instagram un compilado con los mejores momentos, al ritmo de la canción You Really Got Me (Realmente me tienes) del grupo Th Kinks.

“Que bien se pasa contigo @cristianarriagadab. 10 años juntos, 4 años de este lindo día. Feliz aniversario”, escribió junto al video, recibiendo cariñosos mensajes de felicitaciones por el hito.

El actor de “Soltera otra Vez” también le respondió de vuelta, dedicándole un “Sigamos con nuestra gran aventura .! Que sean muchísimos más @cecigonzalezmile”.

“Bienvenida nuestra pequeña viajera”

Este año, la pareja también compartió un emotivo momento, al anunciar en el mes de agosto el nacimiento de su hija Pascale y publicaron una emotiva fotografía en sus respectivas cuentas de Instagram.

“Reinterpretamos el amor. Entramos a una nueva dimensión, donde nada más importa”, señalaron en la mencionada publicación.

“Bienvenida nuestra pequeña viajera en el agua y en el tiempo. ¡Bienvenida nuestra pequeña Pascale!”, agregaron.

En la publicación compartieron además una emotiva imagen, en donde se muestra la pequeña mano de la bebé en medio de la de sus padres.

Diversos actores en tanto felicitaron a la pareja. “Bienvenida, tienes una madre y un padre maravillosos!!!!”, señaló Carolina Varleta. “La dimensión más infinita”, indicó por su parte Mayte Rodríguez.

“Bienvenida Pascale!”, manifestó Mónica Godoy. “Aaaaaaa!!!! , Se abre una nueva dimensión del amor. Felicitaciones a ambos queridos y hermosos amigos”, expresó por su parte Cristián Riquelme.