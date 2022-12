“Es muy posible”: Pablo Rojas produce su disco debut con una eventual colaboración de Gente de Zona

El ganador de la última edición de “The Voice Chile”, Pablo Rojas, se alista para lanzar su primera producción como solista, trabajo discográfico que produce por estos días y en el que confidenció podría tener la colaboración del dúo cubano de Gente de Zona, artistas que fueron sus coaches en el estelar de Chilevisión.

Así lo deslizó el novel artista nacional en el portal Tiempo X, donde recordó su experiencia en el programa de talentos del canal privado, su reciente presentación en el Estadio Nacional durante el cierre de la Teletón y el lanzamiento oficial de su primer tema propio: “Cargar el peso”.

“No pensaba que iba a pasar todo lo que sucedió, y gracias a Dios me rodeé de buenas personas y muy buenos profesionales. Apareció la oportunidad de producir con Dj Bitman, que es para mí un gran exponente de la música, un maestro y estaba súper emocionado de trabajar con él”, inició Rojas, quien adelantó que su disco debut llegará de la mano con “grandes colaboraciones”.

El proyecto del ganador de The Voice

“(Será) un gran espectro de sonido. Lentos que le gustan tanto a la gente como también una rítmica más rápida en el pop. Tengo mucha música que encuentro buena y estoy trabajando con profesionales muy secos que engrandecen cualquier canción”, contó.

Respecto de su incipiente carrera como solista, el artista, que dejó de lado sus estudios universitarios para dedicarse definitivamente a su pasión por la música, reconoció haber “madurado un poco” desde su salida del programa de talentos.

“Dentro del programa era muy pollito y ahora las ganas de demostrar y que la gente vea y escuche lo mucho que tengo preparado para ellos me ha llevado a tener un desplante mayor”, enfatizó Rojas, que asume como “un don que me ha dado Dios” su talento vocal.

Por ello, expone el cantante, el apoyo que recibió por parte de los integrantes de Gente de Zona fue crucial para mantener una relación que hasta el día de hoy se mantiene inalterable y que podría incluir a los cubanos en alguno de los temas de su futuro disco debut.

“Es muy posible porque siempre me preguntan cómo voy, me han invitado a Miami. Desde el programa y la gente se dio cuenta de eso, he hablado con ellos”, cerró.