“Han ido un montón de famosas”: Adriana Barrientos confesó negocio redondo en Dubai

La panelista de “Zona de Estrellas” y modelo farandulera, Adriana Barrientos, reveló un sugerente invitación que recibió para trabajar como amiga íntima de un jeque árabe en Dubai y, además, posar en una revista de moda, como bonustrack. Todo esto, a cambio de una millonaria suma, consignó La Cuarta.

“A mí me ofrecieron ir a trabajar a Dubai de modelo por dos semanas, diez mil dólares”, Hasta ahí, todo normal. Nada de qué preocuparse. Pero, lo que vino después ya se trataba de una propuesta más sugerente.

“Lo que sí, es que me recomendaron que me portara muy bien con el jeque, para que me renovara contrato”, agregó.

Si bien, todos creían que no iba a aceptar la tentadora oferta, finalmente dijo que sí y en dos oportunidades. Reconociendo, también, que muchas jóvenes lo hacen porque se trata de dinero rápido y fácil de conseguir.

Adriana, explicó que el trabajo consistía en realizar “fotos para una revista de moda” y, luego, “asistir a la fiesta con el jeque”.

“No vi nada malo”

Sin embargo, aclaró, que el pago no incluía otro tipo de servicios. Porque intimar tenía otro valor.

“Eran diez mil dólares, no había otro tipo de transacción. Si había otro tipo de transacción, eso era aparte”, explicó.

“Era ir a hacer presencia…”, le comentó otro de los panelistas del programa. “Claro, imagínate. Cómo se te ocurre. Yo tenía 24 cuando me ofrecieron eso”, expresó Barrientos. “Me dieron la oportunidad dos veces de ir a Dubái a hacer presencia”, agregó.

Finalmente, Barrientos reveló que muchas modelos chilenas, algunas bien famosas, han aceptado ese tipo de ofertas.

“De Chile han ido un montón de chicas, todas famosas de la tele, varias. No vi nada malo. De hecho han subido sus fotos y todo eso a Instagram”, indicó.