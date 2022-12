“Llega estupenda y...”: Fran García-Huidobro recordó inesperado desaire a Carmen Gloria Arroyo en el Festival de Viña

Un particular e insólito desaire en contra de Carmen Gloria Arroyo durante el Festival de Viña revelará este sábado la opinóloga Francisca García-Huidobro, quien en su participación en el programa “La divina comida” dará cuenta de un tenso momento que debió enfrentar con la actual figura de TVN.

Según informó el sitio pagina7.cl, que tuvo acceso a una parte de las grabaciones del estelar de Chilevisión, la actual jurado de “Yo soy” desclasificará una “de las más grandes polémicas en sus 10 años animando la gala del Festival de Viña”, y que involucró a la abogada cuando trabajaba en CHV.

La polémica de Fran con Carmen Gloria Arroyo

En palabras de la mediática, los problemas comenzaron debido a una instrucción que la producción de la gala festivalera le dio y que terminó afectando a la Jueza, por esos días, apuntada por los medios de espectáculos como la responsable del alza en el rating del matinal “La mañana de Chilevisión” luego de reemplazar a la española Eva Gómez.

“Eso es lo que pasó con Carmen Gloria Arroyo, ella estaba reemplazando a la Eva en el matinal y la sacaron de contexto, como de que les iba mejor en el matinal cuando estaba la Carmen Gloria”, señalará Fran, quien dejará en evidencia a la dirección de la transmisión de la Gala de Viña como los responsables del inesperado momento.

Carmen Gloria Arroyo confesó que fue tratada de “flaite” mientras trabajaba en Chilevisión: “Tuve que salir a defender el programa”

“Llega estupenda y pomposa (a la gala), la voy a entrevistar y (me dicen) ‘que pase’ (haciendo referencia a que le pidieron desde la sala de dirección que no hablara con ella)”, proseguirá la actriz, quien asegurará que ese desaire del canal acabó por descomponer a la abogada: “Y ella nos queda mirando con cara de ‘que me entrevisten’”.