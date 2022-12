Mauricio Israel sobre la gente no binaria, gay y lesbiana : “No debemos normalizarlo... es una moda”

Esta tarde de jueves, en el último episodio del programa Sígueme y te sigo, de TV+, Mauricio Israel realizó quemantes declaraciones en torno a la diversidad y en especial a la gente no binaria y transexual.

Todo comenzó luego de que empezaran a analizar una opinión que Valentina Roth entregó en su Instagram personal, donde contó los problemas que ha sufrido con su cuerpo.

“A mí me molestaron toda mi vida por estar tan flaca, igual yo tenía problemas. Pasé por millones de problemas alimenticios como por 12 años de mi vida… no es chistoso, me reí de nerviosa. Pero bueno, ni un extremo es bueno”, aseguró Vale Roth.

Por lo mismo, en el video que subió a sus redes sociales, dijo: “Tení' que ubicarte, no tení' que opinar de los otros cuerpos. No opiní', le dijo a sus seguidores.

Luego que los panelistas del “Sígueme y te sigo” escucharan los comentarios de Valentina, comenzaron a hablar sobre la diversidad de los cuerpos, tan propia de la naturaleza humana.

Recordaron que hoy en Chile existe gente que puede cambiar su género legalmente, como las personas trans, y también que hace poco comenzó a regir la ley que permite a los ciudadanos identificarse con el género “no binario”.

Fue el momento exacto en que el comentarista deportivo Mauricio Israel saltó para decir su proclama: “Yo creo que no debemos normalizarlo, no se puede normalizar”.

“Me van a perdonar pero... tíldenme de conservador, de lo que quieran, pero hay ciertas cosas que nosotros estamos normalizando y que no son normalizables”, recalcó Mauricio

“Hay que aceptar, hay que querer, hay que abrazar, todos tienen derecho a hacer lo que quieran, pero no se puede normalizar ”, agregó.

“Esto es una moda, está de moda el gay, la lesbiana...”, aseguró Israel dejando estupefactos a sus compañeros de programa, en especial a Nataly Chilet, quien le respondió que ella aceptaba la diversidad, porque es una realidad que hay que visibilizar, ya que antes estaba oculta.

“Por personas que dicen que no lo normalicemos, hay muchos niños que hoy día se quitan la vida por no ser aceptados en la sociedad. No podemos ser grises con ese tema. Existe diversidad sexual, hay que aceptarla, reconocerla y normalizarla”, remató Nataly.

