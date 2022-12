“Para qué me voy a ser el hueó...”: Pailita reveló cómo reacciona ante los coqueteos de sus fanáticas

Pailita fue el primer “invitado” al programa “Urbanos: Del barrio al éxito” de TVN, en donde María Luisa Godoy fue hasta su casa para conocer todos los secretos de su vida, entre ellos su dura infancia.

Aunque no todo fue melancólico, puesto que mientras se encontraban en una de las habitaciones del hogar del cantante urbano, la comunicadora aprovechó de preguntarse sobre su vida amorosa.

Todo comenzó cuando María Luisa le preguntó sobre los acosos que ha recibido tras el despegue de su carrera, a lo que reveló que lo más hacen es “tocarlo”.

“Obviamente no es normal, y si uno lo ve desde otro punto de vista, si fuera mujer al hombre se le tirarían encima. Pero en ese momento lo disfruto, porque imagínate me pasa eso y me enojo, le digo ‘oye qué me andas tocando’... Igual no va a faltar el que piense que soy figura o agrandado”.

Los coqueteos por Instagram

María Luisa también quiso indagar en cómo se relaciona con las fanáticas que le dejan comentarios o mensajes en su cuenta de Instagram.

“Es una locura, es demasiada la gente que me responde historias y todo eso”, aseguró y reveló que le llegan más de 25 mil reacciones cuando sube una historia a la plataforma.

“¿Cuántas mujeres al día te tiran los cortes?”, preguntó la animadora directamente y el cantante sólo atinó a reír.

Posteriormente, la rostro de TVN siguió insistiendo para saber cómo reacciona ante los coqueteos en las redes, a lo Pailita respondió que siempre les intenta responder con un corazón a “los chicos y las chicas”.

María Luisa: No, pero de repente a una que te esté tirando así los cortes... Tú dices ‘igual saldría con ella’ o ¿nunca has salido con alguna que te escriba?

Pailita: Para qué me voy a ser el hueó... acá con las cámaras. Hay hartos show en los que uno se topa con fanáticas que son bonitas.

Maria Luisa: ¿Y pinchai con alguna?

Pailita: No, no, tiene que ser de confianza la niña o conocerla mucho tiempo.

María Luisa: No claro, porque ahora con las redes sociales siempre graban con quién estás.

Pailita: No es tanto eso, es que igual una fanática te saca una foto.. Igual es complicado.

María Luisa: Igual eres vivaracho.

Pailita: jaja sí.