“Señora, le vuelvo a repetir”: Paty Maldonado se defendió por críticas a su lenguaje

La animadora Patricia Maldonado frenó en seco las críticas de una televidente que le reclamó que fuera tan deslenguada y de su boca salieran tantas palabrotas juntas, señalando en su defensa que no es ninguna política ni académica de la lengua para tener que hablar de una manera más elegante, dijo en su canal de Youtube.

Todo partió luego de soltar un par de improperios contra la clase política, cundo recordó los reclamos que le han llegado por imitar a “Rosa Espinoza”, la joven garabatera que se hizo viral.

[ “Es definitivo, se acabó”: Confirman separación de Millaray Viera con Chino Sepúlveda ]

“A mí me da mucha risa la gente que dice: ‘ay, ¿pero para qué echan tanto garabatos ustedes?’”, dijo La Indomable al leer el comentario de una seguidora, según consignó TiempoX.

Ahí, aprovechó el momento para dejar clarito como el agua que ella no es ninguna santa para prohibirse semejante lujo de despotricar sin pelos en la lengua.

“Déjenme echar un par de chuchadas para desahogarme”

“Señora, le voy a volver a repetir, ninguna de las dos somos senadores, no somos diputadas, no somos alcaldesas, no ocupamos cargos públicos, somos personas comunes y corrientes, no recibimos bonos... Señora, por lo menos déjenme echar un par de chuchad para desahogarme”, contó la exMucho Gusto, en su particular estilo.

Además, explicó que sus palabrotas no causarán ningún daño al país y puede decir lo que quiere, porque es una transmisión de Youtube.

“De repente la gente nuestra dice: ‘me encanta el programa, pero con un poquito de menos...’. Señora, el decir una chuchada el dólar no va a bajar y la canasta va a seguir subiendo. Son otras las cosas que uno tiene que preocuparse en este país. Si no le gusta, con todo el respeto que usted se merece, hay hartos canales que usted puede ver”, reflexionó la compañera de Catalina Pulido en su programa Las Indomables.