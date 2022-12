“Yo le creo (..) la vi totalmente dolida, arrepentida”: Daniela Aránguiz tras disculpas de Cecilia Bolocco

Durante la jornada de ayer, Cecilia Bolocco reapareció para nuevamente en redes sociales pedir disculpas sobre sus polémicos dichos sobre las tallas grandes, en donde entre lágrimas aseguró que estaba arrepentida. En este contexto, Daniela Aránguiz decidió dar su opinión sobre las palabras de la exMiss Universo.

“Yo le creo a Cecilia Bolocco. Y la vi totalmente dolida, arrepentida. Sin querer defender a nadie, yo me pongo en la situación de que ella tiene sus años y cuando los tiene se le nota mucho, se ve que está arrepentida”, afirmó la panelista del programa “Zona de Estrellas”.

Posteriormente, defendió con garras a la Ceci de los comentarios de Manu Gonzáles, quien comentaba que el live fue solo para victimizarse.

“Yo tomo eso como que sabe lo que se siente que te maltraten, no se está victimizando. No tomé el perdón de Cecilia como algo para arreglar su imagen, para nada, la veo totalmente arrepentida y lo siento heavy. La veo y me dio pena, empaticé con ella”, afirma.

“Siento que trató de decir que también ha sido humillada y ha estado en el lugar al que ella sin querer puso a muchas niñas”, aseguró.