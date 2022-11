“He sufrido trastornos alimenticios...”: Cecilia Bolocco hizo potente revelación a sus fans tras sus polémicos dichos

“Necesitamos ropa extra extra large”, le dijo hace pocos días una fan a Cecilia Bolocco mientras mostraba ropa en su live de Instagram.

La solicitud de la mujer hizo que la empresaria respondiera: “Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya? Se los digo con todo mi amor. Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan tan grande no”.

Las palabras de la ex miss Universo generó una batahola mediática pocas veces vista y ella llegó a pedir perdon a través de los medios por sus dichos que dijo haber realizado “sin mala intención”.

Pero, como sus dichos que generaron polémica fueron emitidos por redes sociales, hoy decidió aparecer de nuevo por la misma vía y explicarle a sus fieles seguidores las razones del por qué dijo lo que todos escucharon, tal como consignó el sitio de La Cuarta.

“Desde el viernes pasado estoy esperando a que llegue este momento porque quería no solo pedir disculpas como lo hice el viernes... si yo he dañado a alguien con la broma estúpida que dije en el último live, me duele mucho y me ha dolido todo el fin de semana “, comenzó explicando.

“El tema del trastorno alimenticio es un tema grave y por supuesto no caben bromas, ni comentarios estúpidos al respecto y por eso pido perdón profundamente si es que herí a alguien, no puede estar más lejos de mi manera de ser, de lo que pienso, nunca he discriminado a nadie, ni nunca lo voy a hacer ni por su peso, ni por su talla, ni por su color, ni por su creencia política, no soy así”, manifestó Cecilia.

Cecilia fue enfática en afirmar que también ha sufrido por los comentarios que ha recibido: ”A mi si me han discriminado mucho, se han burlado mucho se han reído, por múltiples elecciones que he hecho en mi vida”, sentenció.

“Yo he sufrido de trastornos alimenticios y sé que este tema tiene en si mismo contenido mucho dolor y por eso vuelvo a pedir disculpas”, reveló la comunicadora.

“Gracias a Dios que se uso mi imagen para poner en el tapete un tema tan importante y tan relevante...Si los trastornos alimenticios es un drama en nuestro país, ojalá que las autoridades reaccionen”, fue el mensaje que entregó Bolocco.

