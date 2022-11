“Me dio mucha lata”: Viñuela defendió a Cecilia Bolocco tras sus polémicos dichos

Pese a que la misma Cecilia Bolocco salió a pedir disculpas públicas por sus polémicos dichos sobre las tallas grandes, el tema sigue dando que hablar y generando reacciones a favor y en contra de la animadora de Canal 13.

De hecho, su hijo Máximo fue uno de sus principales defensores, pero no sería el único, ya que ahora apareció José Miguel Viñuela refiriéndose al caso en el programa que emite por Instagram, Desde mi cocina con la Nené.

El animador no quiso quedarse callado y aseguró a sus seguidores que “me dio mucha lata”, tal como consignó el sitio MiraLoqueHizo.

“Salió en todos los medios, de alguna manera como que la atacaban, diciendo que un comentario así ella no lo podía hacer”, cuestionó el rostro de TV+.

“Sentí que no lo dijo con la intención que a veces las redes sociales le dan, independiente de que ella después pidió disculpas correspondientes. Me consta que la Cecilia es pura luz, que siempre está tratando de tirar cosas positivas”, recalcó el ex animador de Mucho Gusto.

“Que difícil porque las redes sociales al final son como ‘ella dijo esto, entonces matémosla’, yo creo que no fue con mala intención, por lo menos lo que yo vi en el live”, aseguró el actual rostro de TV+.

José Miguel Viñuela aseguró que “Lo que he conocido de la Cecilia, me parece que es una galla súper piola, siempre humilde. No nos olvidemos que ella está tratando de hacer algo por la gente que tiene cáncer”.

Aunque Viñuela reconoció que “el comentario no fue afortunado”, criticó cómo funcionan las redes sociales donde “son de condenar, de hacerte mier..., de satanizar tu imagen”.

Finalmente, José Miguel Viñuela llamó a todos los cibernautas a contar hasta 10 antes de realizar una condena en las redes: “hay que respirar hondo y ver cómo fue la situación, el contexto”.

