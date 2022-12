“Casi me dio un infarto”: Martín Cárcamo reveló el miedo de tuvo su madre al enterarse de su pérdida de vista en un ojo

Un nuevo y emotivo capítulo de “Todo por ti”, el estelar de Cecilia Bolocco en Canal 13, se vivirá este domingo con el íntimo homenaje que Martín Cárcamo le realizará a su madre, Drina Papic, quien en un momento del programa revelará el gran temor que sufrió al enterarse de la pérdida de visión en un ojo del animador.

El que será uno de los momentos más emotivos del capítulo del próximo domingo, llegará en el instante en que ambos personajes le cuenten a Bolocco respecto de los momentos más importantes en la vida del rostro de la señal controlada por el grupo familiar de los Luksic.

Uno de ellos, el accidente que tuvo en su época de estudiante secundario Cárcamo, quien sufrió un fuerte golpe durante un partido de rugby y otro de la misma magnitud en un posterior partido de fútbol.

El accidente de Martín Cárcamo

“Llegué a la casa, me acosté, y de repente veo una mancha, como una mosca que tengo acá. Voy al espejo, me tapo el ojo derecho, y no veo nada. Ahí me empecé a preocupar”, recordó el animador, quien tras visitar a la oculista supo que había sufrido una “perforación en la mácula”, al centro del ojo, y que no tiene recuperación.

“(La oculista) me dijo: ‘Lo más probable es que no recuperes la vista’. Me dijeron que iba a empezar a pegarme en la cabeza, a tener dolores de cabeza porque cuando no tienes la visión de un ojo te falta profundidad y no tengo equilibrio”, confesará Cárcamo, quien luego del brutal diagnóstico le contará a Bolocco que decidió alejarse de la práctica deportiva.

“Estuve varios meses acostado. De hecho, di la PAA (Prueba de Aptitud Académica) con un parche en el ojo. Bajé 25 kilos, perdí toda la musculatura por estar acostado”, agregó.

Será en ese instante en que la madre del animador recordará el inmenso dolor que sufrió al conocer de las consecuencias de los golpes en uno de los ojos de su hijo.

“Cuando me contó casi me dio un infarto. Muchos años estuve angustiada de que le pasara algo en el otro ojo”, confesará Drina, quien además recordará el momento en que le recomendó no seguir la carrera de teatro, ya que no veía condiciones artísticas en su hijo.

“Él me decía: ‘Está de moda (el actor Bastián) Bodenhöfer’. Y yo le decía: ‘Bueno, es que hay un Bodenhöfer, y a lo mejor tú no eres Bodenhöfer’”, agregará.

El arribo de Cárcamo a la TV

Sin embargo, el gusto por la actuación siguió en el futuro animador por mucho tiempo. Y años después, mientras ya animaba eventos y shows para juntar dinero cuando estudiaba (la carrera de Ingeniería Comercial), se presentó a un casting para una obra musical ambientada en un local porteño. Pese a que les ocultó el contenido de la obra a sus padres, su madre vio el afiche en el diario y fue a ver la función sin avisarle.

“Casi lo mato. Lo veo salir bailando una cumbia. Era atroz, espantoso, no me gustó. Le dije: ‘O renuncias tú o llamo yo al director’”, recordará la mamá del animador.

Finalmente, y luego que Cárcamo concretara el deseo familiar de terminar su carrera de ingeniero comercial, se vio en la encrucijada de ejercer su profesión o dedicarse a su pasión por la televisión.

“Postulo para animar ‘Extra Jóvenes’ y quedo. Y justo yo había postulado a un máster en Inglaterra, y quedé becado”, recordará. Y tras contarle a sus padres, ellos le pusieron un plazo de un fin de semana para decidir, y el lunes Martín les dijo que quería irse a Santiago para animar el programa de Chilevisión.

“Mis papás, muy inteligentemente, y eso se los agradezco mucho, no me coartaron. Me dijeron: ‘Si en un año no te va bien y no te pudiste ubicar, al menos tienes una carrera’”, finalizará Cárcamo.

