“¿Cómo se reacciona a una situación así?”: María José Campos reveló el insólito acoso que sufrió de dos mujeres

Una insólita y desagradable experiencia de acoso durante su época de mayor apogeo como figura pública fue la que anoche reveló haber sufrido María José Campos en el programa “Podemos hablar”.

La reconocida bailarina del extinto “Morandé con Compañía”, y bautizada como la “Porotito Verde” en dicho espacio de Mega, fue una de las invitadas al programa conducido por Jean Philippe Cretton, donde compartió con otras figuras de MCC, como Francisca Cigna (“Blanquita Nieves”), Willy Sabor y Ernesto Belloni, entre otros.

Fue en ese escenario que Campos salió al centro del estudio para asegurar que ella había sido víctima de una desagradable situación debido a su fama. El acoso de dos seguidoras, quienes tras reconocerla en el interior de un centro comercial la persiguieron por los lugares más insospechados del recinto.

El inesperado acoso a la “Porotito Verde”

“Bueno, yo creo que a todos nos han pasado cosas como con los seguidores más fans en esa época, que no habían redes sociales como ahora. Pero esto, de verdad, que supera, la realidad supera la ficción. Yo nunca me imaginé, de verdad, vivir y que alguien podría vivir esto. Porque claro, vas a eventos, por ejemplo, una vez me pasó en una fiesta de ‘El Ensayo’ que me cortaron el pelo, cachai, ya, cosas que pudieron haber sido (...)”, inició la bailarina, antes de relatar el acoso insólito que terminó por desencajarla.

“Bueno, esto fue muy, muy extraño. Estaba en un mall, día de semana en la mañana, yo soy re mala para ‘molear’ (vitrinear en un centro comercial), a mi no me gusta mucho, yo voy al grano, hagámosla corta, pa’ mí no es un gran panorama. Y habían dos mujeres, mayores que yo en esa época, y yo sentía que estaban hablando de mí, porque cuchicheaban, qué sé yo, y yo dije: ‘Ah, ya me reconocieron, bueno, ya, filo’. No se acercaban nunca, pero tampoco se alejaban”, contó Campos.

María José Campos relató en "Podemos hablar" la insólita experiencia de acoso que sufrió de parte de dos mujeres mayores. Fuente: Chilevisión.

“Estaban así como, yo iba para allá, e iban allá, al acecho. Pero siempre como guardando una distancia y yo miraba y ellas como que así (se hacían las desentendidas) y voy al baño. Me dieron ganas de ir al baño, no tengo problemas con los baños, y fui. Entré, entro a mi espacio, a mi cubículo, pongo el pestillo, vamos a hacer un pipito, y mi mamá me enseñó desde muy chiquitita a no sentarme en los baños públicos. Por higiene, por cuidado, las infecciones urinarias. Entonces, en altura, su sentadilla, pero las mujeres sabemos lo complejo que tenemos (...) porque tenemos que afirmar el calchuncho (calzón) para no mojárselo, es una imagen muy poco cómoda, y muy poco digna, donde una se siente desde el alma desnuda, cachai”, prosiguió María José, quien a esas alturas ya gozaba de la atención de todos los presentes en el estudio.

“Y figuro yo ahí, en esta posición (agachada), calculando con el calchuncho (calzón), y de repente escucho que entran estas dos mujeres. ‘No, si entró, si entró, si yo la vi. Entró’, y yo seguía así, piririrí, y de repente veo: ‘¿Es usted la ‘Porotito Verde’ o no es nah?’. Te juro, y yo reaccioné. ‘Sí, pero salga’, cachai, y entre que me agarraba el calzón un poco, cachai, tratando de (...) no, no, no, fue demasiado desagradable”, reveló la bailarina ante el asombro y risas de Cretton y sus antiguos compañeros de MCC.

“Terminé, por supuesto, me cortó la inspiración inmediatamente, cachai. ¿A quién le puede pasar algo así? Y me quedé adentro un poco como, bajando. Porque de verdad me dio rabia, me sentí súper (...) ¿cómo se reacciona a una situación así? y no se iban. Estas dos mujeres no se iban. Y bueno nada, yo finalmente salí. No se acercaron a pedirme un autógrafo, por mi reacción, que lo tomaron mal, que yo empecé a poner la mano y empujarle la cara por abajo. Y nada, fue eso, fue demasiado desagradable”, puntualizó.