“Se terminó el encantamiento”: Titi García-Huidobro sobre quiebre con Pato Torres

La panelista de “Sígueme y te sigo” Titi García-Huidobro se confesó a corazón abierto respecto al término de su relación de casi 20 años junto al actor Pato Torres, señalando que se terminó el encantamiento y el amor, producto de la monotonía que cayeron como pareja.

“Se terminó el encantamiento, el amor, caímos en una monotonía en la cual es difícil de salir”, reflexionó la panelista sobre los motivos por los que su matrimonio se vino abajo.

Además, agregó que cuando decidieron separarse finalmente, ya estaban desencantados.

“Vivimos el duelo estando juntos y cuando nos separamos, tomamos la decisión, conversada, ya la relación había terminado hace mucho tiempo. Ya estábamos desencantados”.

“Sientes que igual hay un fracaso”

Sin embargo, a pesar de que sus corazones ya no sentían lo mismo de antes, reconoció que de igual forma hubo tristeza.

“Cuando uno termina una relación y un proyecto de vida, de matrimonio, de familia, sientes que igual hay un fracaso, aunque fueron 18 años que estuvimos juntos, formamos una familia maravillosa con dos bellos hijos, pero tú dices pucha, por qué no nos resultaron las cosas. No nos resultaron no más”.

Finalmente, la panelista concluyó que “los sentimientos van cambiando, cuando uno empieza hay cosquilleo y maripositas, después cambia a una cosa más calmada, a una cosa menos apasionada”.

Fue el año 2019 cuando la pareja decidió separar sus caminos.

“Yo en agosto cumplí dos años de mi separación. El primer día en que yo me vine, en este departamento no había nada. Yo me acostaba en mi dormitorio, en el suelo, en un colchón de espuma con un saco de dormir, y veía tele en el teléfono. Miraba para acá y veía todo este pasillo vacío y decía ‘estoy solo, hu…’. Se sentía una tristeza fuerte porque estaba solo”, contó Torres, respecto a los primeros años separado.