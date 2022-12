“Estoy muy contenta”: Vanesa Borghi presentó a pareja en sociedad tras separación

“Ando acompañada de una persona especial que estoy conociendo. No quiero contar mucho más, solo que estoy muy contenta y vamos paso a paso”, con esas palabras la modelo Vanesa Borghi, presentó a su pareja en sociedad, tras su quiebre matrimonial con Danilo Sturiza, contó el medio Lun.

Fue durante el fin de semana que la revista Galio realizó su fiesta de aniversario en el Centro Cultural Palacio de La Moneda, donde pidió a los asistentes llegar con outfits futuristas, para darle una onda galáctica al glamoroso evento.

Hasta ahí llegó la exMorandé con Compañía, luciendo un atuendo “Ghosting” con retazos de telas importadas de New York. “Nos atrevimos a jugar...Traté de que el look fuera más jugado pensando siempre en el futuro pero en la línea que me gusta a mí”, explicó en su Instagram.

Sin embargo, quien también llamó la atención, fue su acompañante Carlos Garcés, con quien se encuentra saliendo hace casi 10 meses, tras su separación producto de “un desgaste”.

“Yo fui la que tomó la decisión de no continuar, porque quiero lo mejor para los dos, que seamos felices y podamos entregar el cien por ciento”, contó en aquella oportunidad.

Si bien, su actual pareja fue vestido con un traje clásico, más a la antigua que futurista, se robó las miradas junto a la modelo.

Vanesa Borghi y Carlos Garcés

Hasta con prótesis en las orejas

Pero quienes sí captaron todos los flashes, fueron los actores Josefina Montané y Pedro Campos, quienes sorprendieron con sus atuendos del futuro, al más estilo Matrix.

Según informó BioBio, la pareja lució “un look negro y unas prótesis en sus orejas para simular la apariencia de un elfo o un ser extraterrestre. Montané incluso debió pasar por un largo proceso de maquillaje, puesto que optó por ocultar su cabello y lucir un peinado completamente nuevo. Así lo compartió la actriz en su Instagram”. explicó el medio.