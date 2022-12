“Hacen falta programas así”: Cristián Pérez regresa a la televisión con proyecto personal

Después de varios años alejado de las pantallas de la televisión chilena, donde en el último lustro tuvo esporádicas apariciones en programas de Chilevisión, como “La mañana” y “¿Quien es la máscara?”, el locutor radial y DJ, Cristián “Chico” Pérez, regresará este fin de año a las pantallas nacionales con “El cuarto de música”.

Lo hará en 13C y Rec TV, las señales secundarias de Canal 13, donde podrá concretar uno de sus proyectos más anhelados, un espacio dedicado a relatar la historia detrás de “grandes artistas y grandes canciones”, que el comunicador ha ido desarrollando por casi una década en su canal Youtube.

El regreso de Cristián Pérez

Así lo detalló esta semana en el portal Tiempo X, donde Pérez reconoció que “El cuarto de música” es un programa que hacía falta en la TV chilena.

“Este es un proyecto que tengo armado desde antes de la pandemia. Yo tengo un canal de Youtube hace nueve años, que se llama ‘Maxi Vinil’, donde yo hablo de vinilos y música, que tiene un público cautivo que es súper power, que es súper fan del programa”, recordó el locutor radial, quien materializó este proyecto en un programa de televisión ante la necesidad de darle masividad a su propuesta.

“En algún minuto alguien me planteó esto de cómo hacemos para llevar este programa a la tele y ahí nace esta idea de hacer este programa, que en el fondo es la trastienda de grandes artistas y grandes canciones en el cuarto de música. Literalmente se hace en mi cuarto de música, que es mi estudio, donde yo tengo mis discos”, explicó Pérez, cuyo mayor anhelo por estos días es el de darle luz verde a un proyecto que por años soñó ver en pantalla.

“Estoy feliz porque tiene que ver mucho con lo que hago yo, con mis intereses, con lo que a mí me gusta, me parece que hacen falta programas así y también me siento muy cómo haciendo eso”, finalizó.