“Quedé helada”: Querida notera de Canal 13 rompió el silencio tras repentino despido

La querida e histórica periodista policial Marilyn Pérez rompió el silencio tras el repentino despido que sufrió en Canal 13, luego de casi 10 años en los matinales “Bienvenidos” y “Tu Día” y reflexionó sobre la decisión de la nueva administración, dirigida por la productora Pamela Díaz, señalando que no se lo esperaba para nada.

“Me pilló de sorpresa, porque en el periodo que estuve en el canal creé ocho secciones policiales, siempre fui destacada por otros jefes como muy buena profesional, nunca en mi vida me habían despedido”.

“Me dijeron que mi cargo se había eliminado, pero mi cargo es periodista de producción y las labores que hacía yo, también la hacen otros compañeros y los de ellos no se eliminaron. Yo hacía móviles y notas, bueno, pero eso fue lo que me dijeron”, señaló.

Si bien, Pérez había perdido cierto protagonismo en el renovado ciclo de “Tu día”, sus apariciones en pantalla no estaban tan alejadas de la agenda diaria del espacio conducido por Priscilla Vargas y José Luis Reppening, ya sea con alguno que otro despacho en directo o como una de las periodistas que se desempeñó detrás de cámaras para el área de reportajes y denuncias del matinal.

“Yo proponía y nunca recibí nada de vuelta”

Pero, a pesar de ya no salir tanto en pantalla, la periodista demostró ser muy proactiva y que por ideas no se quedaba. Sin embargo, sus propuestas no eran valoradas.

“Había mandado muchos correos con propuestas y nunca sentí feedback de parte de ellos, de aceptar las ideas ni nada. Quizás no encajaba con esta nueva administración nomás. Yo proponía, proponía, proponía y nunca recibí nada de vuelta”.

“Yo hago mi pega, creo que no era del gusto de la administración nomás y es válido, cada uno tiene sus gustos y siento que no lo era Nunca tomaron alguna de las ideas que propuse”.