“Fue a carretear con el hermano y las minas que le mete”: exclamó Daniela Aránguiz sobre la actual vida de Jorge Valdivia

Ya han pasado varias semanas desde el quiebre entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia. Sin embargo, la expareja del Mago sigue pendiente de la vida del exjugador, por lo que no dudó en lanzar una ácida crítica a sus actuales decisiones.

Todo comenzó cuando en el programa “Zona de Estrellas” se encontraban hablando sobre el cumpleaños de la panelista, cuando la exhica “Mekano” decidió lanzar un fuerte reclamo contra su antiguo romance asegurando que rechazó la invitación a su celebración.

Según las palabras de Adriana Barrientos, al cumpleaños de su amiga habría llegado una persona “sin invitación”.

“Y hay otros que invité y no fueron, como mi exmarido, Jorge Valdivia, que lo invité y no fue, no llegó (...) prefirió ir a carretear a otro lado”, alegó de la nada Aránguiz.

“Fue a carretear con el hermano y las minas que le mete el hermano”, sentenció de forma molesta.