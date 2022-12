“Los cambios siempre son positivos”: Christian Herren fue despedido de TVN

Durante esta mañana de miércoles y sorpresivamente, el periodista Christian Herren fue desvinculado de TVN. Este despido se da tras más de una década en que el profesional se desempeñó en distintos roles dentro del canal estatal.

De hecho, en sus últimos años en la empresa televisiva, el comunicador trabajó como editor en “Buenos Días a Todos” y “24 Horas AM”, tal como consignó el medio Fotech.cl.

Christian Herren aseguró que “siente tranquilo” al mismo medio Fotech, porque según él ya anticipaba que podría ocurrir una pronta desvinculación. “ Esa gran pena que tengo de salir de TVN no es una pena de rabia o impotencia, es una pena lógica de salir de un lugar donde estuviste 14 años”.

“De hecho, estaba preparado, podía pasar en cualquier momento, porque TVN está viviendo un proceso de restructuración, de modificaciones de formato con jefaturas nuevas que tienen una idea y un proyecto de canal donde yo no esté calzando”, reflexionó el periodista.

Herren confesó que solo hoy se enteró de esta decisión tomada por sus jefes: “TVN estaba pasando estos días por unas situaciones de restructuración donde ya se habían desvinculado a otros compañeros que llevaban bastante tiempo (…), entonces venía un proceso donde yo también pensaba que podía caer. La idea es traer gente nueva y también como empresa pública, esos cupos se tienen que llenar con los que van quedando”, indicó.

Dee todas maneras, el comunicador dijo que “se va satisfecho”, porque logró ser editor de “Buenos Días a Todos”.

”Me voy con esa misión de que, al menos, cuando a mí me tocó estar en el matinal, logramos con harta pega y harto talento de todo un equipo, recuperarnos de ese cuarto lugar y eso me deja súper contento y satisfecho. La realidad del matinal de hace un año no me compete, porque no estoy hace más de un año, yo estaba en prensa”, explicó.

Además, con respecto a su futuro laboral, dijo que seguirá buscando en los medios o incluso se atrevería hasta cambiar de rumbo.

“Con 14 años de experiencia en TVN, más 5 en radio, se podría permitir en alguna medida el llegar a encontrar algo en los medios. Y si no en los medios, será en otro lado. Finalmente, uno tiene que ingeniárselas, hasta emprender se puede”, señaló.

“Es momento de salir de la burbuja”

En la entrevista con el medio mencionado, Christian Herren habló extensamente de cómo lo afecta y qué espera hacer en el futuro cercano.

“En el fondo, es el momento de salir de la burbuja que te da la estabilidad de tener un trabajo durante muchos años e ingeniárselas ¿Qué dejó TVN? Bueno, la pena de dejar a varios trabajadores con los que compartía diariamente, la dinámica de saludar a todos en el canal, desde la persona que hace el aseo, el guardia, el que limpia los autos, el que prepara los sándwiches en el casino… Esa es como la dinámica que uno no va a tener, la rutina, pero uno se tiene que acostumbrar”, confesó Herren.

“Yo soy súper agradecido de TVN, sobre todo porque, independiente de que a uno lo despidan, yo dejo grandes recuerdos ahí y finalmente me formé básicamente. Soy agradecido de toda la gente, con la que me llevé bien y mal, con la que tuve desencuentros y encuentros (…) Lo único que no puede perder TVN es la esencia de lo que forma ese canal público, que es el trabajador. Básicamente, esa es su gran fortaleza”, dijo como parte de su extensa entrevista al medio Fotech.