“No levanta cabeza”: critican a Viñuela y Argandoña de convertir su estelar en una “terapia de control de ego”

Una nueva y lapidaria crítica recibió este miércoles el programa “Tal cual”, la apuesta de TV+ que llegó a reemplazar en las noches al extinto “Me Late Prime”, y que en palabras de uno de los columnistas de televisión más reconocidos de la prensa nacional, Larry Moe, sigue sin levantar cabeza.

Ya hace algunas semanas, con motivo del debut del estelar conducido por José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña, que el columnista de lun.com acusó al canal privado de “cambiar filete por charqui” al programar este nuevo programa de conversación que además de su dupla de animadores, tiene entre sus panelistas a Patricia Maldonado, Jordi Castell, Marlen Olivari, Pancha Merino e Iván Arenas.

“Lo he visto con atención (el programa ‘Tal cual’) y la verdad es que no llega a ser malo. Da la penosa impresión de que estuvieran rellenando a la espera de los verdaderos contenidos que no llegan nunca. El nuevo programa nocturno de TV+ es tan pobre como aporte que atiza la nostalgia por el cancelado Me Late Prime (...) se trata de dos largas horas en que José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña hablan de todo lo que ya sabemos (y hemos escuchado de mejor forma)”, señaló en aquella oportunidad Larry Moe, quien este miércoles se lanzó nuevamente en contra del estelar de TV+.

La negativa apuesta de TV+

“Hay momentos en que ‘Tal cual’ no me parece tan pobre como aporte televisivo. El miércoles 30, por ejemplo, hablaban con una de las panelistas, Francisca Merino, de cómo varía la autopercepción del cuerpo propio entre hombres y mujeres. También se ha hablado de la práctica del swinger y de otros temas que no son habituales ni en el horario prime ni menos en los del resto del día. Pero el jueves, cuando abrigaba la esperanza de que el programa levantara el vuelo definitivamente, los sorprendí... recordando el paso de Juan Gabriel en el Festival de Viña. Los prefería cuando no tenían pauta y se les notaba. Por su parte, la panelista del día, Marlen Olivari, daba pormenores de... cómo dejó las performances en discotecas por los eventos de empresas y se lamentaba de lo caro que le había salido su divorcio con Roberto Dueñas”, detalló el columnista, que tras su análisis temático del programa de Viñuela y Argandoña, acusó a sus protagonistas de someter al programa “a una suerte de terapia de control del ego”.

“Al cabo de unas pocas semanas ya tenemos entonces el perfil de ‘Tal cual’: famosos que ya no están en la cresta de la ola sometiéndose a una suerte de terapia de control del ego que consiste, en una primera fase, en hablar de sí mismos y de sus mejores épocas”, evaluó Larry Moe, quien adelantó que el futuro de “Tal cual” depara momentos más oscuros a sus televidentes.

“Me imagino que el fin último de este tratamiento es que en algún momento los pacientes se queden sin tema y se percaten de que hay vida, otras vidas, otros temas, otras realidades para abordar”.

Los cuestionamientos de Moe no quedaron sólo en eso, puesto que en su columna develó una evidente desconexión entre el exanimador de Mekano y la otrora figura de Canal 13.

“Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela se disputan permanentemente el rol de conductor(a) central. Nominalmente él está a cargo de moderar la conversación, pero el carrete de ella hace que muchos la vean como la anfitriona por excelencia”, continuó el columnista, quien sólo destacó el rol de Iván Arenas como un panelista que, dejando de lado su ego, aporta “culturizando a la teleaudiencia”.

“Los otros integrantes del equipo, Jordi Castell y Patricia Maldonado, tampoco le hacen asco a hacer confidencias. La excantante llega incluso a insinuar detalles de su vida íntima, cosa que no queremos saber. No es casualidad que el panelista más destacado y unánimemente reconocido por la crítica y el público sea el único que no bate la lengua para contar anécdotas de su vida ni costumbres de su entorno familiar. Muy por el contrario, lo hace para culturizar a la teleaudiencia. Se trata de Iván Arenas”, cerró.