Vivi Kreutzberger respondió a quienes criticaron el matrimonio de su hija: “¿Si uno no cree en Dios que pasa?”

Vivi Kreutzberger inicio el episodio de hoy en Más Vivi que Nunca, hablando del matrimonio de su hija, Nicole Numhauser, quien se casó el sábado recién pasado con Stephanie Bruce.

Contenta comentó que tuvo fin de semana “muy movido”, mientras mostraba la portada de Las Últimas Noticias que hoy llevó al matrimonio de su hija en la portada.

Al respecto, la animadora dijo: “La portada me pareció un poco mucho, pero yo lo ponía hoy día, esto pasa para que no sea portada, para que esto deje de ser noticia y sea algo que todos entendamos como que algo es”. Además, agregó que aquello es algo que: “Mucha gente siente y el amor es amor. Ojala se pueda respetar”, recalcó, tal como consigna el sitio Página 7.

Efectivamente, en las distintas publicaciones de los medios donde replicaron la noticia de Nicole y su esposa, existieron muchos comentarios criticando la bella celebración. Principalmente religiosos, haciendo alusión a que la unión entre dos mujeres es un Pecado.

Pero Vivi Kreutzberger aseguró que prefirió quedarse con los comentarios positivos, que según ella fueron muchísimos más: “Yo diría que he tenido el 99,99 porciento de los post muy buena onda, muy amorosos”, destacó.

De todas maneras, no se quedó callada ante quienes apuntaban a su hija como “pecadora”. Vivi fue enfática en separar a estas personas diciendo que eran “metidos” y que escribían mensajes del tipo “Dios hizo al hombre y a la mujer”.

“Y ¿si uno no cree en Dios qué pasa?, o si uno considera que… ¿por qué un Dios, que no es mi Dios, va a regir mi vida?, no sé, ahí quedé como media plop”, aseguró la animadora.

Frente a los comentarios poco asertivos dijo que para ella era mejor que, en vez de andar peleando, simplemente mejor los borraba y listo.

