Nieta de Don Francisco habló sobre su matrimonio: “Si a alguien le molesta, lo lamento”

El sábado recién pasado, Nicole Numhauser, hija de Vivi Kreutzberger y nieta de Don Francisco, se casó con su novia, Stephanie Bruce.

Enamorada quiso gritar su amor a los cuatro vientos y publicó en su cuenta de Instagram varias imágenes y videos donde se podía evidenciar la gran alegría que estaban experimentando en la bella celebración familiar que vivieron durante el fin de semana.

De hecho, su mamá, la animadora de Más Vivi que Nunca, de TV+, también posteó varias fotos de la inolvidable fiesta en la cual apareció el abuelo de Numhauser, el animador Mario Kreutzberger, bailando que daba un gusto.

“Si a alguien le molesta, lo lamento”

La noticia del matrimonio fue replicada en casi todos los medios nacionales, como el sitio Meganoticias, que destacaron los detalles y felicidad de la unión amorosa, la cual recibió comentarios de todo tipo en redes sociales.

Por lo mismo, fue la misma la joven de 29 años, que trabaja como personal trainer, quien ahora decidió referirse su orientación sexual, la cual no fue un tema problemático para su entorno. “Nunca me he sentido diferente”, aseguró en el diario Las Últimas Noticias de este día martes 6 de diciembre de 2022.

Incluso comentó detalles de su historia de amor, revelando que fue ella quien le pidió matrimonio a Stephanie tras cinco años de relación. “Si se hubiese podido antes lo hubiese hecho, porque para mí no es algo malo y no me genera un rechazo. Si a alguien le molesta, lo lamento, pero a mí no me importa”, afirmó.

Su amor es grande y por lo mismo aseguró que no le importan los comentarios negativos o críticas a su relación. Además, explicó la importancia de visibilizar su compromiso, dando a entender el por qué lo hizo público en redes sociales: “La gente dice, ‘ya sabes qué, si lo hizo ella o lo hizo esta otra persona, por qué yo no’”.

“Al final termina siendo un ejemplo para todo el mundo en que quizás dicen ‘¿sabes qué?, quizás porque tiene una familia conocida, no lo va a hacer público’ o algo así, pero siempre he hecho público todo”, indicó.

Al final, lo que más valoró fue el mensaje que le escribió su conocida madre a través de Instagram. Vivi Kreutzberger escribió la frase “el amor es amor”. Y con respecto a eso su hija reconoció: “Mi mamá es super light y me dice las cosas siempre a su manera, sin prejuicios, así que lo encuentro súper. Y estoy de acuerdo, obvio”, sentenció.