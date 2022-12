“Aprende de los errores de los demás...”: Mauricio Israel aconsejó a Arturo Vidal que faltó a un acto de su hijo

Durante este día miércoles, se supo que Arturo Vidal no acudió a un evento escolar de uno de sus hijos por irse de viaje con su pareja a Dubai. La noticia corrió fuerte hasta llegar a oídos del opinólogo Mauricio Israel que ahora es panelista del programa Sígueme y te sigo de TV+.

Mientras muchos tildaron de “papito corazón” al conocido rey Arturo, Israel decidió enviarle un particular mensaje, tal como consignó el sitio de La Cuarta.

“Me duele esta situación y me duele muchísimo porque yo me he perdido muchas cosas de mis dos hijos, demasiadas quizá. A mí se me critica mucho por eso mismo...”, señaló el hombre muy afligido.

Además agregó que “da lo mismo las circunstancias, me las perdí y ese tiempo no se recupera… va generando heridas en los niños, en las relaciones padre e hijo, yo lo estoy sufriendo”.

“Estoy de acuerdo con la frase que dice Arturo, que hay gente que critica y tiene la vida peor que uno. Pero eso no quita que si uno tiene la posibilidad de vivir situaciones con sus hijos, la vida, da lo mismo cuáles sean las razones” , reflexionó en pleno panel de Sígueme y te sigo.

“Quizá tenía compromisos, no lo sabemos pero entiendo la rabia y la molestia que le genera a algunas personas, que se pierda instancias como esa, porque no la va a recuperar”, aseguró el también comentarista deportivo que logró ser replicado por varios medios como MiraLoqueHizo.

“Yo solamente le quiero decir: aprende de los errores de los demás y ojalá la oportunidad de reparar este error, que a mi juicio es un error, si tienes la posibilidad, lo hagas, para que no llegues a la edad mía con las carencias y con el dolor que causa haber desperdiciado tiempo en otras cosas y no en las que realmente importaban”, agregó Israel generando diversas reacciones.

