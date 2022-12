Daniela Aránguiz: “Anita Alvarado fue la responsable de la separación de mis suegros”

El episodio de esta noche del programa de espectáculos “Zona de estrellas” promete ser inolvidable para sus televidentes, quienes desde las 22:00 horas, en la señal del cable de Zona Latina, serán testigos de la implacable respuesta que Daniela Aránguiz ofrecerá a Anita Alvarado, quien en un Live de Instagram entregó este fin de semana una serie de detalles del affaire que su hija, Angie, mantuvo con el exesposo de la mediática, Jorge Valdivia.

“No sé que tiene Anita Alvarado en mi contra”, “si hubo una víctima en esta historia, fui yo”, “si alguien fue quien cometió el error, ese fue Jorge” o el lapidario ”Anita Alvarado fue la responsable de la separación de mis suegros”, serán parte de las más de 15 reflexiones con las que Aránguiz saldrá al paso de las acusaciones de Alvarado en su contra, por las infidelidades de su exesposo.

Será poco después del inicio del programa, después de las secciones encabezadas por Cecilia Gutiérrez y Manu González, que la exfinalista de “El discípulo del chef” se ofrecerá para contar su versión de la polémica, la cual será tan potente que incluso dejará sin palabras a sus compañeros de panel. Porque ni siquiera su amiga Adriana Barrientos quedará indiferente al desahogo que Daniela tendrá en el estudio. Tanto como el que mantendrá en silencio al conductor Mario Velasco o los periodistas Manu González, Cecilia Gutiérrez y Hugo Valencia.

Los descargos de Daniela Aránguiz

“Angie se acercó a mi en ‘Fiebre de Baile’, incluso le preste unos zapatos. Éramos compañeras e incluso hubo cierta amistad. Así entro en mi casa. Se sentó en mi mesa. Conoció a mis hijos. Estaba con mi marido (...)”, relatará Aránguiz, quien asegurará que los ataques recibidos por Alvarado fueron gratuitos considerando que el protagonista de la infidelidad fue Valdivia, con quien hace seis se encuentra separada y tramitando los papeles del divorcio.

“Yo tenía 21 años cuando pasó esto, era una niña”, reconocerá Daniela, quien por ese tiempo, y con sus dos hijos menores con el deportista, estaba radicada en el extranjero con el futbolista, de quien poco o nada sabía cuando viajaba de regreso al país. “Cuando Jorge venía, yo no sé que hacía (...) si alguien fue quien cometió el error, ese fue Jorge. Yo ya en su momento me lo lloré todo y ya he llorado muchas veces (...) para salvaguardar a mi familia en ese tiempo yo me callé y fui tonta por hacerlo”, relatará.

Los descargos de Daniela no cesarán ahí, puesto que incluso contará que la propia Anita le ofreció servicios sexuales a Valdivia, de quien reconocerá que si bien sabe que está dañando su imagen con sus dichos, es algo casi inevitable considerando el ataque gratuito del que fue víctima de parte de Alvarado.

Ataque gratuito en contra de Aránguiz

“Llevo más de seis meses separada. Que hable de mi exmarido. Que lamentable que haya sido el tope para que su hija no haya sido pareja de mi exmarido. Si yo con mis 37 años hubiera sabido de esto en mi juventud, bien podría haberle dejado antes a Jorge. Pero ella debe aprender que su hija no es víctima de nada, si cuando ella regresa a Chile, lo primero que hace es escribirle a Jorge y a otros futbolistas que no diré sus nombres por respeto a sus familias y porque no voy a ganarme un odio gratuito de parte de ellos, que encima se jactaban de haber estado con la hija de ella”, aclarará.

“Sabe lo que es dignidad esta señora cuando llegó a ofrecerle sus servicios a Jorge, ahí eso le dio igual. No se acordó de su hija ahí”, profundizará Aránguiz, quien casi al cierre de su alocución asegurará que, a diferencia de Anita Alvarado, a ella le “sobran dedos de una mano para contar los hombres con los que he estado”.