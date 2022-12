“El mal es una cosa para gente infeliz”: el enigmático mensaje de Angie Alvarado luego de ser criticada por Daniela Aránguiz

Un particular y enigmático mensaje en sus redes sociales fue el que publicó anoche Angie Alvarado, a los pocos minutos que Daniela Aránguiz la acusara en “Zona de estrellas” de no sólo haber mantenido una relación amorosa con su exesposo, Jorge Valdivia, durante sus primeros años de matrimonio, sino que también haber estado con su cuñado, Claudio Valdivia.

En medio de la defensa que Daniela hizo este lunes a los dichos de Anita Alvarado en un Live de Instagram, donde reveló detalles desconocidos del affaire de su hija, Angie, con el exmarido de Aránguiz, fue que la exchica reality decidió publicar un particular mensaje en sus historias de la misma red social que usó su madre.

La respuesta a Daniela Aránguiz

Sin nombrar a nadie, la exPelotón aseguró que “las personas no pierden el tiempo haciendo mal a los demás”, dejando en claro que para ella “el mal es una cosa para gente infeliz, frustrada, mediocre y envidiosa. Tú sigue brillando”.

La esperada respuesta de Angie llegó al poco rato que Aránguiz reconociera que la hija de Anita Alvarado había tenido un affaire con Valdivia y que de ese romance “la única víctima soy yo”.

El mensaje de Angie Alvarado. Fuente: Instagram @angitaaalvarado.

“De más que cuando Jorge venía a Chile la llamaba y era como su amante. Yo no tengo idea ahí, porque ese no es mi tema, no podría hablar la verdad y tampoco puedo hablar de los sentimientos de otra persona. Y lamento mucho que ese amor no haya llegado a un buen puerto por mi culpa. Porque yo no soy culpable, si ellos estuvieron enamorados en algún momento de la vida, yo no tengo ahí culpa alguna. La única víctima soy yo”, afirmó la panelista de “Zona de estrellas”, quien cuestionó a Angie porque además de estar con su exmarido, también un amorío con su cuñado, el ex de la argentina Sabrina Sosa, Claudio Valdivia.

“Angie primero estuvo con Jorge, luego con el hermano y después nuevamente con Jorge. Hay gente que no tiene códigos, yo jamás me metería con mi cuñado. ¿Alguno de ustedes se metería con su cuñado? Yo no”, cerró.