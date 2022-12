“Tantas veces...”: Karen Bejarano sorprende con mensaje en clave a Daniela Aránguiz

La cantante Karen Bejarano, conocida por su pasado musical como Karen Paola, sorprendió con un enigmático mensaje en clave que compartió en su cuenta de Instagram e iría en directa alusión a Daniela Aránguiz, puesto que replicó las mismas palabras que usó en el programa “Zona de Estrellas”, cuando respondió a Anita Alvarado y aseguró que ella es “la víctima”. Ante esto, la exMekano señaló que las personas que se victimizan tendrían “problemas mentales”.

“Tantas veces se dijo que yo me hacía ‘la víctima’ por hablar de salud mental… Lo único que puedo decir es que tener bien ‘tu salud mental’, te salva de ser la víctima”, escribió Karen en sus historias de Instagram.

Las palabras de Bejarano toman un tenor polémico, puesto que las realiza luego que Aránguiz se declarara “víctima” en el romance que tuvo su exmarido con Angie Alvarado, cuando ella tenía 17 años. Relación de infidelidad que reflotó la Geisha en un live ante 83 mil personas.

Además, fue la propia Daniela Aránguiz quien acusó a Karen de caer en el “victimismo” en la final de “El Discípulo del Chef” de CHV, en donde ambas se debatieron por el gran premio y fue la intérprete de la canción “Ven, ven, ven” quien ganó la temporada del programa culinario.

“La única víctima soy yo”

“Ella (Anita Alvarado) habló de que tuvieron una relación... demás que cuando Jorge venía a Chile la llamaba y era como su amante. Yo no tengo idea ahí, porque ese no es mi tema... lamento mucho que ese amor no haya llegado a un buen puerto por mi culpa. Porque yo no soy culpable, si ellos estuvieron enamorados en algún momento de la vida, yo no tengo ahí culpa alguna. La única víctima soy yo”.

Además, agregó “yo no sé porqué tanto odio conmigo, porque al final la única víctima de esta situación soy yo y todos los cargos son conmigo. La única culpa que tengo yo es no haber terminado con Jorge”, sentenció.