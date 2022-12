“Cuánto más debo aguantar que la gente me basureé”: la dura respuesta de Daniela Aránguiz a Anita Alvarado

Una contundente y aplastante respuesta ofreció la noche de este lunes Daniela Aránguiz, quien en su programa “Zona de estrellas” acusó a Anita Alvarado de ser la responsable de la separación de sus suegros, de haberla amenazado y de usar su imagen para aparecer en los medios de espectáculos.

La declaración de Daniela llegó en la mitad del espacio de espectáculos de Zona Latina, y con una poderosa batería de respuestas. Una a una, la exesposa de Jorge Valdivia salió al frente de las acusaciones que Alvarado realizó en su Live de Instagram, donde develó buena parte del romance que en los inicios del matrimonio de Aránguiz con el Mago mantuvo su hija, Angie, con el retirado futbolista.

“Siempre en una versión hay dos historias. ya pasaron 15 años, o quizás un poco menos, desde esto (affaire de Angie con Valdivia). Si alguien piensa que a mi me va a doler, soy de fierro y no me duele nada. Y tampoco le tengo miedo a nadie. Sí, me hicieron callar durante muchos años por otras personas. Lo hice por amor, peor yo no le debo nada a nadie y no le tengo miedo a nadie”, inició la panelista de “Zona de estrellas”.

La defensa de Daniela Aránguiz

“Lo primero, le quiero informar a la señora Ana Ester, que tiene 50 años ya. Que ella habla de mi marido, mi marido. Señora Ana Ester. Yo me separé hace varios meses. ¡No es mi marido!”, se defendió la figura televisiva.

“Segundo, que yo no hablara bien del padre de mis hijos, porque después él no me iba a dar la pensión económica. Mientras que él se comporte como un buen padre, que claramente entre nosotras dos no tenemos la misma suerte, y se lo digo con mucho respeto, lo lamento por usted que tenga que pasar rabias con todos los padres de los hijos que tiene. Yo tengo la suerte de que como papá no puedo decir nada. Y eso de que después me va a dejar de dar la pensión, eso es imposible. ¡Porque yo le quité todo!”, prosiguió Aránguiz, quien apeló a la poca sororidad de Alvarado para atacarla en redes sociales.

“Ella habla de la dignidad de las mujeres, de no tratar mal a la mujer, de la sororidad, y yo quiero decir que las ofensas que se dijeron de mi por exámenes médicos, lo encuentro horrible viniendo de una mujer hacia otra mujer, porque yo también soy mujer y no voy a entrar en detalles con eso”, aclaró.

Respecto del amor que Anita aseguró sentía Jorge Valdivia por su hija, la panelista del programa de Zona Latina fue también concluyente: “Yo no puedo meterme en los sentimientos de otra persona. Lamentablemente, la única víctima de toda esta situación soy yo. Así como quizás a ella le mintieron, a mi también. Y es peor aún, porque recuerden que yo cuando estuve en ‘Fiebre de baile’ a Angie Alvarado le presté hasta mis zapatos para que bailara. Le presté maquillaje, crema, ella se trató de hacer mi amiga, fue a mi casa, tomó once en mi mesa, tomó a mis hijos en brazos, porque eso, también recuérdenlo, y le abrí las puertas de mi casa a una mujer que tuvo el sinismo de sentarse a la mesa conmigo, cuando la única que no sabía de esta situación era yo. Así que de víctimas, no hay víctimas aquí”.

“Yo entré a un programa que se llamaba ‘Fiebre de baile’ y allí estaba Angie. Toda la producción sabía lo que pasaba. Ella habló de que tuvieron una relación. No lo sé. Pero yo lo único que sé, es que una relación es día a día. Yo viví 12 años fuera de Chile, con Jorge. Entonces, de más que cuando Jorge venía a Chile la llamaba y era como su amante. Yo no tengo idea ahí, porque ese no es mi tema, no podría hablar la verdad y tampoco puedo hablar de los sentimientos de otra persona. Y lamento mucho que ese amor no haya llegado a un buen puerto por mi culpa. Porque yo no soy culpable, si ellos estuvieron enamorados en algún momento de la vida, yo no tengo ahí culpa alguna. La única víctima soy yo”, recordó Daniela, quien también tuvo palabras para la crisis que acabó con el matrimonio de sus suegros, luego que el padre de Valdivia mantuviera un romance con Anita e incluso le depositara dinero durante el tiempo que estuvieron juntos.

“Ahora, habló de mi suegro, que le fue a pedir la mano de Angie Alvarado. Yo lo único que sé de mi suegro contigo, Ana Ester, es que mi suegra terminó con mi suegro por la infidelidad contigo. Y tú hablaste de un depósito de mi suegro hacia ti. Claramente, mi suegra también lo sabe. Muchas veces mi suegro te depositó los honorarios de tu trabajo. Y por eso que ese matrimonio terminó. Es una pena que yo lo tenga que decir aquí en pantalla, porque siento que eso no corresponde, pero es la verdad y encuentro muy feo también tener que pagar las cuentas por tus hijos. A mi, por dignidad, espero jamás tener que llamar a alguien para que me deposite porque ‘sino voy a hablar’. O también recuerda que tú también le ofreciste tus servicios a Jorge. Eso no lo sé si lo sabe tu hija. Yo lo que estoy diciendo es súper fuerte, pero prefería hablarlo aquí, porque me siento cómoda”, remató Aránguiz, quien incluso declinó aceptar las propuestas de otros canales para entregar su lapidaria versión en contra de Alvarado.

“Yo no quería llegar a más, yo no le tengo miedo a nadie. A mi ella me amenazó de combos, así lo dijo: ‘No te puedo pegar ahora, pero te voy a pegar’. Eso es una amenaza y ya mis abogados lo están viendo. Porque es una amenaza de agresión. Entonces, esto lamentablemente no se va a terminar acá, porque yo no voy a dejar que me amenacen ni menos que me amenacen con lo que yo más quiero, que son mis hijos”, apuntó la mediática, que cerró sus argumentos lanzando una nueva denuncia en contra de la hija de la Geisha.

“Si tu hija se metió con mi marido, así como se metió con otros futbolistas, que yo sé los nombres de todos esos futbolistas, y también eran casados en esos momentos, y también jugaban en la selección, no los voy a decir por respeto a esos futbolistas, pero ella sabe muy bien que Jorge no fue el único hombre con el que ella se metió en ese tiempo”, afirmó.

“Que a mi me haya inventado, me haya hecho Instagram falsos, mintiendo como que ella era mi amante, durante mucho tiempo, también. Yo no sé porqué tanto odio conmigo, porque al final la única víctima de esta situación soy yo y todos los cargos son conmigo. La única culpa que tengo yo es no haber terminado con Jorge, haberlo perdonado. Cosa que en el momento era una niñita, era una niña cuando pasó esto. Así como tú dices que tu hija era una niña, yo también era una niña ingenua que era la única que no sabía de esta situación y mi única culpa en esta situación es haber perdonado a Jorge, que me arrepiento de no haberlo hecho, ahora. Porque siento que yo nunca debí dejarme humillar de esa manera y estoy aburrida de ser pasada a llevar por cualquiera que pueda hablar de mi (...) cuánto más debo aguantar que la gente me basureé”, concluyó.